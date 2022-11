Raketgeleerde demonstreert slim kooktoestel van twee blikjes

Met eenvoudige middelen een superieur kooktoestel bouwen. Je leert het in dit filmpje.

Het is Robert Zubrin, bekend van de Mars Underground en van opmerkelijke uitvindingen als de vacuüm wasmachine, niet ontgaan dat we in Europa een energiecrisis hebben.

Gelukkig had hij al een oplossing op de plank, die hij in een LinkedIn post deelde. Hij demonstreert in onderstaande video. 10 jaar geleden opgenomen, een eenvoudig, maar zeer effectief lowtech kooktoestel, dat je met twee conservenblikken en wat aluminiumfolie kan maken.

Kooktoestel van twee blikjes als raketmotor

Eigenlijk is het niet zo gek, als je er over nadenkt. Een raketmotor heeft best wel veel gemeen met een kooktoestel. De bedoeling is om zoveel mogelijk brandstof volledig te verbranden en hiermee hitte te produceren. Er komt inderdaad een prachtige steekvlam uit dit kooktoestel.

Met een plukje dennennaalden, is het zo mogelijk om water aan de kook te brengen. Door dit slimme, eenvoudige kooktoestel kan je tot vijf keer zoveel energie uit brandstof halen. Het werkt vooral goed met brandstoffen die veel vluchtige oliën bevatten, zoals, inderdaad, dennennaalden.

Erg nuttig voor de Oekraïners, en voor ons op een kampeervakantie

Waarschijnlijk zullen de Oekraïners heel blij zijn met het kooktoestel, gezien de uitermate wrede oorlogstechnieken van dictator Poetin en de Russische generaal Sergey “Generaal Armageddon” Soerovikin. In veel Oekraïense steden, zoals Kherson, is er een groot gebrek aan elektriciteit en warmte. Een kooktoestel waarmee je vijf keer zoveel warmte op kan wekken, is dan uiterst welkom.

Dan nu de video. Spoiler alert: inderdaad slaagt Zubrin erin om in een paar minuten een eitje te koken op slechts 30 g dennennaalden. Om wat spanning en sensatie toe te voegen, demonstreert hij zijn culinaire hoogstandje op een paar decimeter afstand van een handgranaat, die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om te granaatvissen. Wat is het leven zonder een beetje doodsverachting?