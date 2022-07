Rapper Snoop Dogg gelooft dat de crypto-industrie terug zal stuiteren!

De crash zal de slechte appels eruit ‘wieden’, aldus Snoop Dogg over de crypto-industrie. En hij heeft wel recht van spreken.

Deze week sprak de rapper Snoop Dogg in een interview met CNBC over de cryptocrash en legde uit dat hij gelooft dat de cryptocurrency-economie zal herstellen. Snoop zei dat hij het gevoel heeft dat de crash “alle mensen heeft uitgeroeid”. En die hadden er in de eerste plaats al niet moeten zijn.

Snoop Dogg: crypto-industrie zal herstellen

De rapper is een serieuze investeerder in zowel crypto’s als NFT’s. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Snoop zegt dat cryptocrash van voorbijgaande aard is en dat er geweldige kansen zullen volgen. Hij denkt dat de huidige cryptocrash tijdelijk is en dat het ecosysteem na verloop van tijd zal herstellen.

Terwijl hij het had over NFT’s, zei Snoop dat wat hem naar de ruimte voor digitale verzamelobjecten trok, de ideeën over intellectueel eigendom (IP) waren en “in staat zijn om het hele IP te bezitten en te controleren en niet te worden gebruikt als een marketingtool.”

Prachtige industrie

“Het is crypto… Het is crypto, dat weet je toch?” zei Snoop gekscherend tegen de CNBC-reporter. “Ik heb het gevoel dat het een prachtige industrie is die is ontstaan. Ik heb het gevoel dat elke geweldige industrie een ondergang heeft, er is altijd een depressie in elke branche waar je naar kunt kijken. Alcohol, tabak, kleding en eten”, voegde de rapper eraan toe.

Snoop vervolgde met de opmerking dat hij denkt dat de crash de industrie van rotte appels verlost. De artiest en ondernemer benadrukte: Ik heb gewoon het gevoel dat dit alle mensen heeft verwijderd die niet in die ruimte hoorden te zijn en alle mensen die misbruik maakten van de kansen die er waren. Nu gaat het geweldige zaken opleveren, en in de toekomst zal de markt geweldige dingen hebben om uit te kiezen.