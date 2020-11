Raspberry Pi 400 is computer mét toetsenbord - Apparata

Met de nieuwe Raspberry Pi 400 heb je meteen een toetsenbord. Het enige wat je nog moet aansluiten is een muis en een monitor.

De wereldberoemde Raspberry computers ken je als compacte computertjes die je voor allerlei toepassingen kunt gebruiken. Je moet via USB zelf zaken als een toetsenbord, muis en een scherm aansluiten om er een werkbare computer van te maken. Natuurlijk kun je via een server toepassing het apparaatje tevens op afstand bedienen, maar dat geheel terzijde.

Nieuw is namelijk de vandaag geïntroduceerde Raspberry Pi 400. Het is de eerste Raspberry computer met een meegeleverd toetsenbord. Feitelijk is het een toetsenbord met een aangeplakte PC. Er zijn twee micro HDMI-poorten waarmee je de Pi 400 kunt aansluiten op een scherm.

De computer zit namelijk gebouwd in het compacte toetsenbord. Je kunt de Raspberry Pi 400 aanschaffen via de site van het merk. Voor Nederland kost de set 97,38 euro via een Duitse retailer. Je hebt dan wel meteen de set te pakken. Die bestaat naast de toetsenbord computer uit een muis, microSD kaartje, HDMI kabel, een handleiding en een voedingskabel.

De techniek van de computer is sterk gebaseerd op de eerder geïntroduceerde Raspberry Pi 4. Een leuk cadeautje voor de feestdagen, deze Raspberry Pi 400?