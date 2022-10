Ray-Ban Stories, de zonnebril met videocamera

De bekende zonnebrillenfabrikant EssilorLuxottica begeeft zich nu ook het elektronicapad met de Ray-Ban Stories. Is deze ultieme spionnengadget, waarmee je er ook nog eens heel cool uitziet, een waardevolle toevoeging aan je outfit?

Ray-Ban Stories, een onopvallende zonnebril

Toen de allereerste smartglasses opdoken, Google Glass, leverde dit nogal wat negatieve commentaren op van mensen die zich bespioneerd voelden. Daar hoef je met de Ray-Ban Stories niet bang voor te zijn. Afgezien dan van het rode knipperende lichtje. Op het eerste gezicht is deze namelijk in niets te onderscheiden van een normale Ray-Ban zonnebril.

Onopvallende elektronica powerhouse

Maar schijn bedriegt, in deze zonnebril zit behoorlijk wat slimme elektronica. De fabrikant van Ray-Ban werkte namelijk samen met Meta, het moederbedrijf van Facebook. Zo zitten er twee 50 megapixel videocamera’s in, micro speakers en een rekening van drie microfoons. Je kan dus deze bril gebruiken als headset. De resolutie van de foto’s is met 2592x1944px vrij behoorlijk, die van de videocamera met 1184 x 1184 pixels wat minder. In de bril zit een krachtige Qualcomm Snapdragon processor.

Bediening met de hand, stem en een app

Waarom zou uitgerekend Facebook een dergelijk apparaat laten ontwikkelen? Het antwoord is dat het met deze bril letterlijk met een druk op de knop mogelijk is om foto’s en video’s te delen op je Facebook wall. De lancering van deze bril veel een beetje in het water omdat net op moment dat verkopen zouden beginnen, de Covid epidemie uitbrak en grote delen van de wereldbevolking in huis opgesloten waren.

Een redelijk betaalbare James Bond gadget

De bril is in vier modellen leverbaar, Round, Meteor, Wayfarer en Clear, een model zonder getinte glazen. Elk model is voorzien van dezelfde elektronica. Ze worden geleverd met een brillenhoes, die de brillen draadloos oplaadt.

Als je bedenkt wat je er allemaal voor krijgt, zijn deze brillen met een prijs tussen de $300 en $400 nog niet eens zo heel duur.

Belgen hebben geluk met Ray-Ban Stories

Het is helaas niet erg makkelijk om aan deze bril te komen in Nederland. Officieel wordt deze niet in Nederland verkocht. Als je via de Amerikaanse Amazon bestelt, worden leveringen in Nederland geweigerd. Ook de Nederlandse Ray-Ban site toont dit product niet. Belgische lezers hebben geluk. Zij kunnen deze bril via de Belgische Ray-Ban site bestellen. Dus als je een Belgische kennis even lief aankijkt, kan deze er eentje voor je bestellen.