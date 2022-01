Razer is bloedserieus over Hello Kitty gaming setup

Hello Kitty voor de dames die interesse hebben in een gaming setup, of voor de heren die zichzelf niet zo serieus nemen.

Zijn ze bij Razer nu helemaal gek geworden? Het bedrijf staat bekend om zijn opvallende game accessoires en tegenwoordig ook mondkapjes. Uniek design en bijzondere verlichting gaan hand in hand met de producten van Razer. Maar één ding is waar de hardware fabrikant uit Californië wel voor stond: het was serieus spul. Hoeveel vraagtekens komen er dan nu wel niet naar boven met de Hello Kitty gaming setup van Razer.

Een reeks aan nieuwe producten van het merk omvatten deze nieuwe serie. Van een Hello Kitty stoel, tot muismatten tot een koptelefoon. Je kunt het zo gek niet verzinnen of de reeks bevat het. Als je alle producten koopt heb je in één omdraai een game setup van Hello Kitty en Razer in huis. Het Amerikaanse bedrijf is hiervoor een samenwerking aangegaan met Sanrio.

Het is nog te vroeg om 1 april te roepen en bij Razer zijn ze bloedserieus over deze Hello Kitty game setup. Voordelig is het allerminst. De game stoel kost enkele honderden dollars en ook de Bluetooth koptelefoon kost je meer dan 100 dollar. Het vergt dus wel een serieuze investering. Bijna net zo serieus als de producten zelf..