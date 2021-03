Realme GT 5G is goedkoop én boordevol puike hardware - Apparata

Realme kiest voor puike hardware in combinatie met een zacht prijsje als het gaat om de GT 5G gaat. Dit moet je weten over deze smartphone!

Nog op zoek naar een voordelige smartphone en je bent niet vies van grijze import? Met een klein beetje moeite kun je deze Realme GT 5G naar Nederland halen. Dat kan best de moeite zijn, want in China is de smartphone gezien de specs behoorlijk schappelijk geprijsd.

De telefoon kost 2.799 yuan. Dat komt omgerekend neer op 360 euro. Voor dat geld krijg je een Realme GT 5G die is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 888. Dit is de meest geavanceerde Qualcomm chipset van het moment. Dat niet alleen, je hebt ook een 4.500mAh batterij, ondersteuning voor 65W snelladen en maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. De smartphone heeft een 6.43-inch 120Hz OLED scherm. Het is bizar dat dit voor zo’n lage prijs aangeboden kan worden. Op de achterkant van de Realme GT zitten drie camera’s. Dit is een 64 megapixel, 8 megapixel en 2 megapixel constructie. De laatst twee betreffen een groothoek en macrolens.

Het is onbekend of Realme de GT 5G ook buiten China gaat verkopen. Mocht dit zo zijn, dan moet je wel rekening houden met een ander prijskaartje voor markten buiten China. Door heffingen en lokale belastingen is de adviesprijs vaak meer dan honderd euro hoger dan de omgerekende Chinese prijs. Desalniettemin blijft het een goede aanbieding.