Realme Race Pro krankzinnig snel scherm én opladen - Apparata

Realme kondigt officieel een krankzinnig snelle telefoon aan, toepasselijk genaamd Race Pro. De specs zijn ongekend.

Zoals de naam van de Realme Race Pro al suggereert, is alles aan het toestel razendsnel. Na een teaser begin december gaat het zusterbedrijf van OnePlus en OPPO er nu met gestrekt been in. Uit de specs blijkt dat het toestel een monster wordt in alle facetten van het woord.

Realme Race Pro is bizar snel

Realme onthult hun line-up voor 2021 en we moeten toegeven, daar zitten wat indrukwekkende features tussen. Het Chinese merk komt met de Realme Race Pro Realme X9 Pro. Die laatste komt qua specs grotendeels overeen met de Galaxy S21 Plus. Maar de Race Pro is de ware attractie.

Zo krijgt het toestel een cutting-edge display van 6.8-inch. Met een resolutie van 1440p verslaat het alleen op dat gebied al praktisch alle concurrentie. Tegelijkertijd krijgt het display een refresh rate van maar liefst 160Hz! Ofwel, 160 beeldjes per seconde, wat voor uitzonderlijk soepel scrollen en natuurlijk boterzacht gamen zorgt.

Daarnaast wordt het toestel uitgerust met een 5000mAh batterij. Wederom op zichzelf al een stap vooruit op verreweg de meeste concurrentie. Maar als high-tech kers op de taart gooit Realme er 125W snelladen bij. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S21 Ultra van bijna €1300 moet het met 25W doen.

De Realme Race Pro wordt aangedreven door een gloednieuwe Snapdragon 888, komt standaard met 12GB RAM en 128, 256 of 512GB opslagruimte. Over een eventuele prijs is nog niets bekend, maar verwacht premium getallen voor dit premium monster. Beide toestellen in de serie moeten binnen nu en twee maanden uitkomen.