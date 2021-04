Rechter: Apple verkocht MacBooks met kapot display - Apparata

Apple heeft willens en wetens MacBooks met kapotte displays verkocht. Dat is het oordeel van een rechter.

De MacBooks zijn mooie laptops, maar niet zonder problemen. Je kunt je vast wel het drama met het vlindertoetsenbord voor de geest halen. Sterker nog, als je een MacBook met zo’n toetsenbord hebt is de kans groot dat deze vroegtijdig is te komen overlijden. Maar dat was niet het enige probleem waar Apple tegenaan liep.

In 2016 verkocht Apple destijds exemplaren van de toen vernieuwde MacBook Pro die af-fabriek al een kapot display hadden. Rechter Edward Davila heeft nu gezegd dat het Amerikaanse technologiebedrijf niet heeft kunnen doen alsof ze daar niets van wisten. Met andere woorden. Apple verkocht willens en wetens MacBooks met een kapot display.

Het probleem had te maken met de display kabel, die bijzonder fragiel was. Dit had tot gevolg dat de verlichting voor het LCD-scherm soms niet goed werd weergeven. Je had daardoor een half verlicht display. Er zijn onder meer beschuldigingen aan het adres van Apple dat ze klachten op het officiële forum over dit onderwerp in het verleden hebben verwijderd.

Voor nu is het afwachten wat deze uitspraak van de rechter gaat betekenen voor gedupeerden met een dergelijke laptop. Het is evident dat dit verhaal nog een staartje krijgt voor Apple. (via 9to5Mac)