Rechter heeft goed nieuws voor Xiaomi - Apparata

Een rechter doet uitspraak in een rechtszaak van Xiaomi, waarbij het bedrijf protesteert tegen de opname op de zwarte lijst. Met succes.

Onder heerschappij van Donald Trump werd onder andere Huawei de afgrond in geduwd met sancties. Ook Xiaomi kreeg een vergelijkbare behandeling, maar dat blijkt volledig ongegrond. Een Amerikaanse rechter schorst in elk geval tijdelijk het Chinese smartphone-merk van de zwarte lijst.

Xiaomi wint rechtszaak na verbanning

De Amerikaanse federale rechter Rudolph Contreras heeft besloten dat de sancties tegen Xiaomi onzin waren, zo meldt Bloomberg. Het Chinese merk werd onder andere voor militairen verbannen. Ook Amerikaanse bedrijven werden tegengehouden in het handelen met Xiaomi.

Uit de voorlopige uitspraak blijkt nu dat de rechtbank niet is overtuigd van de vermeende kwade bedoelingen van Xiaomi. Ze geven Xiaomi dus gelijk in diens rechtszaak tegen de sancties.

De sancties zijn volgens Contreras arbitrair en onberekenbaar”. Onder Trump beweerde de Amerikaanse overheid nog dat de sancties ingesteld moesten worden om de nationale veiligheid te waarborgen. Het merk zou informatie doorspelen aan de Chinese overheid. Dat verhaaltje hebben we wel vaker gehoord…

Xiaomi zegt in een statement tegenover CGTN ook dat de aantijgingen onzin zijn.

We willen benadrukken dat Xiaomi een beursgenoteerd bedrijf is met onafhankelijk management, een verdeelde eigendomsstructuur en met openbaar verhandelbare aandelen. (…) Wij geloven dat het opnemen van Xiaomi op de [vermoedelijke] militaire zwarte lijst een arbitraire beslissing was, waar de rechter zich over heeft gebogen. We zullen de rechtbank blijven vragen om de bevelen tegen Xiaomi op te heffen.

Dat ziet er voor Xiaomi overigens vrij goed uit. Volgens dezelfde rechter is deze tijdelijke uitspraak een goede voorbode voor de toekomst. Hij verwacht namelijk dat de definitieve uitspraak ook in het voordeel van Xiaomi zal zijn. Wanneer die rechtszaak zal plaatsvinden, is niet bekend.