Rechter vernedert Epic Games, geeft Apple gelijk - Apparata

Een rechter zet tijdens een rechtszaak Epic Games behoorlijk op z’n plek en geeft Apple gelijk.

Een rechter in Californië heeft zich gebogen over de rechtszaak Epic Games vs Apple. Laten we zeggen dat het gamebedrijf er niet zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. In de zitting werd gekeken hoe de uiteindelijk rechtszaak vormgegeven moet worden. Dat zal uiteindelijk op z’n vroegst in juli van volgend jaar plaatsvinden.

Rechtszaak loopt niet zoals Epic Games wil

Fortnite-maker Epic Games ging recentelijk naar de rechter omdat ze met hun game terug in de Apple App Store willen, vermoedelijk omdat ze bakken met geld verliezen. Rechter Yvonne Gonzalez Rogers boog zich over deze tijdelijk oplossing en haalde meerdere keren flink uit naar het gamebedrijf, zo schrijft CNN.

Zo parafraseert het medium hoe Gonzalez Rogers de strategie van Epic Games verafschuwt. “Epic wist dat ze contractbreuk pleegden met Apple door de update uit te rollen en toch deden ze het.” De rechter verwijst hier naar het eigen in-app betaalsysteem, dat deze ‘revolutie’ ontketende.

Positie Apple in de game-industrie

Gonzalez Rogers gaat ook verrassend inhoudelijk in op de natuur van de game-industrie om Epic Games verder te kleineren.

Afgebakende platformen bestaan al decennia. Nintendo heeft een afgebakend platform. Sony heeft een afgebakend platform. Microsoft heeft een afgebakend platform. Wat Apple hier doet is niet heel anders dan dat… Het is moeilijk om de gang van zaken in de [game] industrie te negeren, en dat is precies wat je mij nu vraagt. Rechter Gonzalez Rogers tegen Epic Games

Epic, boef of held

Tot slot reageert Gonzalez Rogers tijdens de rechtszaak nog op de revolutie die Epic Games probeert te ontketenen. Ze erkent dat dit een breed gedragen protest is, maar dat wil niet zeggen dat het dan ineens ok is of grond voor haar om te bepalen dat Fortnite weer terug in de App store mag.