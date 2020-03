Records: 3 games die men wereldwijd plots massaal speelt

De cijfers liegen er niet om: deze drie games worden zo massaal gespeeld, dat ze nieuwe spelersrecords vestigen.





Door het virus zit iedereen nu natuurlijk thuis. Lekker wat filmpjes streamen is dan misschien de eerste optie, maar met verlaagde beeldkwaliteit op zo’n beetje alle streamingdiensten en zelfs op YouTube is dat misschien geen pretje. Gamen is dan wellicht een nog betere optie. En wat blijkt, de rest van de wereld doet lekker mee.

Via SteamCharts is te zien hoeveel mensen er wereldwijd een specifieke game gespeeld hebben. De hoogste piek in spelersaantallen en de gemiddelde spelers per maand zijn daarbij ontzettend interessant. En wat blijkt? 3 van de populairste games van het moment zijn zo belachelijk in trek dat ze nieuwe records neerzetten wat betreft spelersaantallen; iedereen zit binnen en speelt deze games.

En noem mij een ras-optimist, maar ik vind het geweldig dat zoveel gamers wereldwijd massaal ‘samen’ gamen in tijden van chaos. Alleen GTA veegt niet de voeten met spelersrecords omdat ze in de releasemaand van april 2015 (voor PC) alle records vestigden. De cijfers voor die game zijn iets uitgebreider weergegeven. Hoe dan ook, dit zijn de cijfers:

Counter-Strike: Global Offensive

Hoogst gemeten aantal spelers laatste 30 dagen: 1.054.983 spelers

Vorige record: 850.485 spelers (april 2016)

Gemiddeld aantal spelers in februari 2020: 543.979 spelers

Vorige hoogste gemiddelde aantal spelers: 501.196 spelers (januari 2020)

Grand Theft Auto V

Hoogst gemeten aantal spelers laatste 30 dagen: 226.242 spelers

Vorige record: 360.761 spelers (april 2015, release maand), daarna 215.966 spelers (mei 2015)

Gemiddeld aantal spelers in februari 2020: 142.725 spelers

Vorige hoogste gemiddelde aantal spelers: 192.714 spelers (april 2015, release maand), daarna 111.300 spelers (januari 2020)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Hoogst gemeten aantal spelers laatste 30 dagen: 196.112 spelers

Vorige record: 176.208 spelers (maart 2018)

Gemiddeld aantal spelers in februari 2020: 97.667 spelers

Vorige hoogste gemiddelde aantal spelers: 94.186 spelers (januari 2020)

Uitleg: De bovenstaande games zijn in februari en/of in de afgelopen 30 dagen meer gespeeld dan ooit tevoren. Ze zijn geselecteerd uit de top 10 meest gespeelde games van dit moment. Voor ‘vorige record’ en ‘vorige hoogste gemiddelde’ zijn cijfers van vóór februari 2020 genomen om het effect van de coronacrisis beter weer te geven.