Nog nooit zaten zoveel mensen tegelijk op Steam - Apparata

Ook in 2021 groeit Steam gewoon door en zijn mensen massaal aan het gamen, met een nieuw record tot gevolg.

In maart 2020 waren er in veel landen de eerste effecten van het coronavirus te merken. In die maand schreven we toen ook over een record dat Steam behaalde. Meer dan 20 miljoen mensen waren tegelijk actief op het games platform. Wel, er is nu een nieuw record en dit verpulvert het oude record van maart 2020.

Nog altijd zitten veel landen in een lockdown of merken ze de effecten van het coronavirus. Tel daarbij op dat een grote groep geniet van een vakantie. Wintersport zit er niet in, dus wat doe je dan: juist, gamen! Steam heeft het record dik verbroken en maar liefst 25,4 miljoen mensen waren tegelijkertijd ingelogd op Steam. De informatie valt af te lezen van steamDB, waar de statistieken worden bijgehouden.

Een lekker begin van het jaar. Naast de vaste gamers, zal Steam de afgelopen maanden ook nieuw publiek hebben getrokken. Alleen al de pandemie was een goed excuus om eindelijk eens een game pc aan te schaffen, nietwaar? Het maakt nieuwsgierig of Steam later dit jaar wederom dit record gaat verbreken. Nieuwe gamers in combinatie met een harde lockdown zou dit zomaar mogelijk kunnen maken.