Record: op 1.800m hoogte met een jetpack

De hoogte in met een jetpack. Piloot Vince Reffet doet het op een recordbrekende manier. Hij ging in Dubai maar liefst 1.800 meter de lucht in!





Afgelopen vrijdag 14 februari 2020 was het Valentijnsdag. Het was ook de dag dat Vince Reffet een bijzonder record wist neer te zetten. De piloot, ook bekend als de Jetman, vloog in acht seconden naar honderd meter hoogte met zijn jetpack. In 12 seconden zat hij op 200 meter hoogte. In 19 seconden op 500 meter hoogte en uiteindelijk in een halve minuut op een kilometer hoogte.

Reffet ging nog even duur en bereikte met een loop uiteindelijk 1.800 meter hoogte. Daarna werd de daling ingezet en bij 1.500 meter hoogte ging zijn parachute open. Uiteindelijk landde hij op het terrein van Skydive Dubai.

Niet alleen de hoogte was indrukwekkend. Ook de snelheden die de Jetman wist te halen zijn duizelingwekkend. De topsnelheid die hij behaalde met de recordpoging was 400 km/u.

Zien hoe Reffet door de lucht gaat met zijn jackpack? Je checkt het in de video hieronder.