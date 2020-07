Reddit vertelt: van deze alledaagse dingen wordt men opgewonden

Reddit voelt de kriebels en men deelt graag waar men opgewonden van wordt.

Sja, als het over erotiek en seks gaat kan men soms de raarste verrassingen verwachten. Toen iemand op Reddit de vraag postte van welke alledaagse dingen mensen opgewonden worden was de beer weer eens los. Meer dan 2.000 reacties verder kunnen we stellen dat bijna elke handeling wel iemand seksueel prikkelt.

Reddit winkelt met bijbedoelingen

Klaarblijkelijk is een dagje shoppen voor veel reageerders een seksuele beleving. In de thread deelt men van alles. De kapper die je hoofd/haar aanraakt bij het wassen/knippen, de juwelier die het haar opzij doet om een ketting te passen of de schoenenverkoper (m/v) die bukt en jouw schoenen aan en uit doet of even voelt of de schoenen passen. Ook een andere klant die even strekt om iets te pakken waardoor er net een ‘streepje buik’ te zien is doet blijkbaar wonderen. Allemaal momenten die volgens veel gebruikers van Reddit een extra dimensie aan het shoppen geven.

Nu moet je ook naar zo’n winkel toe en dat brengt de opgewonden Reddit-gebruikers op vervoer. De momenten waarop je per ongeluk een onbekende aanraakt in trein of bus, wanneer je bij het optrekken tegen je stoel gedrukt wordt of wanneer je snel van een heuvel afgaat, allemaal momenten van diep genot voor sommige Reddit-gebruikers. Overigens blijft ook het vliegtuig een favoriet, al is dat tegenwoordig iets makkelijker te realiseren.

Reddit is niet voor niets Reddit

Sja, we zitten nu eenmaal op internet en hebben te maken met social media en computers. Dat zorgt weer voor andere erotische spanningen. Zo is het posten op Reddit en veel reacties krijgen klaarblijkelijk erotisch opwindend en hetzelfde geldt voor het wegtrekken van een plastic beschermlaagje van het beeldscherm van een nieuwe gadget. Ook de collega die even over je heen hangt om iets uit te leggen, het geluid van het toetsenbord of het inpluggen van de charger terwijl je jouw mobiel vast hebt is voor sommigen genoeg om hoteldebotel te raken.

Opgewonden raken van jezelf

Ook het eigen lichaam kan onbedoeld erotische gevoelens opwekken. Zo hebben opvallend veel gebruikers erotische gevoelens nadat ze een grote of kleine boodschap hebben gedaan en zich weer opgelucht voelen. Ook het water dat na het douchen uit het oor komt als je jouw hoofd schuin houdt leidt klaarblijkelijk tot een onverwacht gevoel, om over het wattenstaafje in het oor nog maar te zwijgen. In de categorie bizar: het verwijderen van een fikse ‘pulk’ uit de neus en het spelen met afgeknipte nagels schijnt voor sommigen ook tot flinke goesting te leiden.

Word jij, zoals sommige Reddit-gebruikers aangeven, ook opgewonden van het lezen van deze info? Dan kun je hier jouw hart (of iets anders) ophalen met de hele post.

Overigens zijn er op internet wel meer alledaagse dingen te vinden die ineens een seksuele lading kijken. Dat zie je bijvoorbeeld in deze filmpjes.