Redenen waarom vermogensbeheerders niet investeren in crypto

Bijna iedereen heeft wel een crypto deze dagen. Maar rijke vermogensbeheerders hebben goede redenen waarom zij niet investeren in crypto.

Nederland heeft ook grote en rijke vermogensbeheerders. Ze investeren in bijna alles, zolang het maar rendement oplevert. Denk aan investeringen in groene energie, de wapenindustrie en olie. Maar vermogensbeheerders in het algemeen zijn heel terughoudend om geld te steken in digitale munten.

Vermogensbeheerders en crypto

Het is misschien wel goed dat vermogensbeheerders goed nadenken over hun investeringen. Deze kunnen namelijk grote gevolgen hebben. Bovenaan de lijst van zorgen staan beveiligingsrisico’s. Digitale munten kunnen zomaar gehacked worden en dan ben je ze kwijt. Ook het ontbreken van regelgeving is een pijnpunt. Hierbij weten we niet of regelgeving komt, en zo ja hoe het eruit gaat zien. Een andere zorg is de volatiliteit. Of in andere woorden: de koersen gaan enorm op en neer. Dit is beschreven in een rapport van Nickel Digital Asset Management en is gedeeld met Bloomberg.

Het onderzoek kwam tot stand door het houden van interviews met 50 fondsbeheerders en 50 institutionele beleggers. Deze komen uit uiteenlopende landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De investeerders hebben een gezamenlijk beheerd vermogen van zo’n 108 miljard dollar (bijna 100 miljard euro).

Zorgen

“Ons onderzoek laat zien dat institutionele beleggers goed zien dat beheer en beveiliging een onderscheidende factor is bij deze unieke vermogensklasse”, zegt Henry Howell, manager bij Nickel Digital. Het blijkt dat de beheerders een top 4 hebben van grootste zorgen wat betreft investeren in crypto. De top 4 is als volgt:

79% noemt beveiligingsrisico’s als voornaamste zorg

67% maakt zich zorgen over de grote prijsvolatiliteit

56% noemt de marktkapitalisatie als zorg

49% noemt onzekerheid over de regelgeving

Je zou denken dat het verbruik van energie ook één van de zorgen is, maar dat is niet zo. Maar 11 procent maakt zich daar druk over. Gezien de zorgen zal het nog wel even duren, voordat deze grote investeerders (meer) gaan investeren in digitale munten.