bijzondere gaming smartphone komt naar Nederland [video]

Gaming smartphone met liefst 144 Hz verversingssnelheid en bijzondere prijsstelling komt eraan.

In 2018 bracht Nubia de RedMagic Mars op de markt. Het toestel werd van meet af aan gewaardeerd door de fans. Dat was te begrijpen, want het toestel bood toen goede specs tegen een aantrekkelijke prijs.

RedMagic 5G, wat moeten we ervan vinden?

Des te onbegrijpelijker is de strategie achter de lancering van de RedMagic 5G. Deze is namelijk met een 144 Hz verversingssnelheid van het beeldscherm wel erg geschikt om te gamen, maar de 4500 mAh-batterij lijkt daarbij niet al te ruim bemeten. Nu zou de smartphone wel voorzien zijn van een koelsysteem, maar de combinatie is opmerkelijk.

Ook opmerkelijk is dat de geheugencapaciteit op drie van de vier modellen ‘maar’ 128 GB is. Dat was, zoals we in de review lazen, in 2018 al aan de krappe kant en de games zijn sindsdien niet lichter geworden.

Het design van de RedMagic 5G maakt veel goed

Bij de eerste release maakte de smartphone al indruk door zijn uiterlijk en dat, eerlijk is eerlijk, is deze keer niet anders.

Prijsstelling RedMagic 5G onbegrijpelijk

Daar staat dan weer tegenover dat de prijsstelling volkomen onbegrijpelijk is. Bij de RedMagic Mars kostte het instapmodel nog geen 400 euro. Deze keer is dat anders, want het goedkoopste model begint op € 579,-. Als je er twee tientjes bijlegt koop je voor € 599,- een werkgeheugen van 12 GB RAM in plaats van 8 GB RAM. Dat prijsverschil is dan, zeker voor gamers, weer verwaarloosbaar.

RedMagic 5G Pulse is het paradepaardje

Als je nu wel graag over 12 GB RAM werkgeheugen wilt beschikken, maar ook een betere opslagcapaciteit wilt kun je voor de RedMagic 5G Pulse gaan. Het uitbreiden van opslagcapaciteit is echter flink wat duurder dan het uitbreiden van werkgeheugen, want de RedMagic 5G Pulse kost liefst € 649,-. Met die laatste prijs kom je langzaam in de buurt van bekendere merken die ook een vertegenwoordiging in Nederland hebben.

Mijn gevoel bij deze gaming smartphone is dan ook een beetje dubbel. We zullen vast binnenkort meer weten, want de verkoop is vandaag gestart via de officiële website.