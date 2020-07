RedMagic 5S met 144 Hz scherm aangekondigd

Zet de RedMagic 5S een nieuwe norm neer met zijn 144 Hz display?

In China is vandaag de nieuwe Nubia RedMagic 5S aangekondigd. Zoals vaker met de producten van dit merk, is alles erop gericht om de gamer een zo goed mogelijke smartphone aan te bieden.

De RedMagic 5S heeft een Qualcomm Snapdragon 865 5G chipset, 16 GB RAM en 256 GB opslag. Om te voorkomen dat de smartphone het te warm krijgt tijdens het gamen is het toestel uitgerust met waterkoeling. De 6.65-inch AMOLED display heeft een verversingssnelheid van 144 hz. Waar eerst 90 Hz of 120 Hz de nieuwe norm bleken, gaat Nubia nog een stapje verder. Aanrakingen worden met 320Hz ook vliegensvlug geregistreerd.

Hoewel de RedMagic 5S in China zal worden verkocht, kun je hem via grijze import ongetwijfeld naar Nederland krijgen. De smartphone komt in de kleuren Sonic Silver en Pulse (rood en blauw) op de markt.

Al die hardware voel je wel. De smartphone weegt maar liefst 218 gram. Verder heeft het toestel een 4.500 mAh batterij en kun je 55W snelladen. De smartphone draait op Red Magic OS. Dit OS is gebaseerd op Android 10.

Prijzen voor de Nubia RedMagic 5S beginnen bij CNY 3,799. Dat komt omgerekend neer op ongeveer 460 euro. De wereldwijde lancering volgt vermoedelijk in het najaar.