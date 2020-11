Xiaomi onthult 200+ euro smartphone met 108 MP camera - Apparata

In de categorie veel voor weinig heeft Xiaomi de nieuwe Redmi Note 9 Pro 5G gelanceerd met als paradepaartje een 108 MP camera.

Xiaomi’s budgetmerk Redmi blijft het nieuws maar domineren. Hadden we vanmorgen nog een spotgoedkope Apple Watch kopie voor je, nu komt het merk met een super voordelige smartphone met een interessante camera. Deze nieuwe Redmi heeft namelijk een camera van maar liefst 108 megapixel!

Nu hoeven veel megapixels niet automatisch te betekenen dat de camerakwaliteit uitstekend is, maar indrukwekkend klinkt het wel. De nieuwe Redmi Note 9 Pro 5G heeft een 6.67-inch 120 Hz LCD scherm, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Onder de kap huist een Qualcomm Snapdragon 750G, maar het echte nieuwtje is natuurlijk die camera.

Dit betreft een camera-eiland van vier stuks op de achterkant van de telefoon. Het gaat hier om een 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP combinatie. Xiaomi gaat de Redmi Note 9 Pro 5G voor een ontzettend scherpe prijs in China verkopen. De smartphone kost namelijk 1.599 yuan. Dat komt omgerekend neer op ongeveer 203,50 euro. Dat is natuurlijk geen geld voor een telefoon met dit soort specificaties. Het is niet bekend of de telefoon ook buiten China en dus eventueel in Europa verkocht gaat worden. Fingers crossed?