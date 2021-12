Reevo Airless speed pedelec zonder spaken

Niet alleen hier in Nederland, ook aan de overkant van de grote plas zijn e-bikes hot. Zo is er nu een crowdfunding gestart voor de Reevo Airless Premium, een speed pedelec zonder spaken en naaf. De Reevo Airless is voorzien van een 750 watt motor en een indrukwekkende reeks high tech snufjes, zoals een biometrisch slot en koplampen en richtingaanwijzers verwerkt in het wiel. Met deze motor bereikt de fiets een topsnelheid van 40 km per uur.

Voor de Europese markt is er ook een Reevo Airless die onder de elektrische fiets regels valt, dus voorzien van een motor van 250 watt en een maximumsnelheid van 25 km per uur.

Reevo Airless al snel overtekend

De Reevo van startup Beno is nu al vijf jaar in ontwikkeling en wordt februari 2022 uitgeleverd. De Reevo lijkt zo uit de toekomst weggereden met de wielen zonder spaken en de futuristische achter- en voorlampen.

En de banden dan, die moet je zeker nog wel oppompen? Nee. De naam Airless draagt deze futuristische e-bike niet voor niets. De wielen moeten het puur van mechanische vering hebben.

De uitlevering is zeker. Al vrij korte tijd na de start van de crowdfundingsronde werd de fiets zwaar overtekend en er zijn meerdere werkende prototypes. Door de gerenommeerde firma Arrow is de technologie onderzocht en is vastgesteld dat de fiets rijp voor massaproductie is. Daarna is de massaproductie opgestart.

De fietsen worden gemaakt in een fabriek in het Maleisische Penang en ook vanuit Maleisië verscheept naar klanten over de hele wereld.

Nadelen

De Reevo Airless kent enkele nadelen. Zo is het maximumgewicht dat deze elektrische fiets dragen kan, inclusief de fiets zelf, 120 kg. Daar zit je als forse Nederlandse man, met bagage, al snel aan. Er is geen bagagedrager, waardoor je nuttige vracht in een rugzak mee moet voeren.

Ook de maximale lichaamslengte is met aan de kleine kant, al kunnen grote mensen een frame op maat bestellen tegen een meerprijs. Ben je groot, dan kan je beter de door de Consumentenbond best geteste Kalkhoff Image 5.B Belt kopen. Deze kan een totaalgewicht tot 170 kg aan. Dat is een betere fiets, voor minder geld, zeker als je de forse importheffing meerekent.

De elektrische accu is voor een speed pedelec aan de kleine kant met zo’n 500 Ah. Maar deze is eenvoudig te verwisselen voor een reserveaccu die Beno meelevert. En voor een elektrische fiets is 500 Ah voldoende.

Omdat de fiets in het Maleisische Penang wordt gemaakt, en het bedrijf in Delaware, USA, zit, is repareren natuurlijk lastig. Beide locaties liggen op een ander continent. De 1 jaar garantie is ook wat karig, op Nederlandse e-bikes van kwaliteitsmerken als Gazelle en Batavus is 3 jaar of meer standaard.

Hopelijk gaan Nederlandse en andere Europese fabrikanten, zoals Koga, Stromer en Sparta, de sterke punten van dit futuristische design snel overnemen.

fotocredit: Beno