Refurbished iPhone XR nu verkocht door Apple

Apple heeft in de Verenigde Staten de iPhone XR in het refurbished programma opgenomen.

Helaas zitten er verschillen tussen het Nederlandse en het Amerikaanse refurbished programma van Apple. Zo kun je in Nederland geen opgepoetste tweedehands iPhones kopen. In ons land zijn de producten gelimiteerd tot een iPad, iPod, Apple TV, accessoires en kortingen. In de VS maakt de iPhone XR nu deel uit van het van refurbished programma.

De tweedehands iPhone XR kost er 499 dollar. Dat is een korting van 16 procent in vergelijking met een gloednieuw exemplaar, een korting van ruim 100 dollar. Amerikanen kunnen kiezen uit een 64 GB, 128 GB of 256 GB iPhone XR. Laatstgenoemde variant met de meeste opslagcapaciteit is op het moment van schrijven enkel in het zwart verkrijgbaar.

De prijzen van de refurbished iPhones van het Apple-programma zijn zeker niet goedkoop te noemen. Daar staat tegenover dat ze door Apple zelf geïnspecteerd zijn en aangeboden worden. Is er iets mis met het toestel, dan kun je altijd direct bij de Amerikaanse techgigant aankloppen.

In Nederland zijn er tal van aanbieders van refurbished iPhones, iPads en Macs. Je hoeft echt niet per se bij Apple aan te kloppen. Het is dus jammer dat Apple geen iPhones in het gamma heeft, maar je kunt wel terecht bij een andere aanbieder van refurbished producten voor onder andere een iPhone XR. (via Macrumors)