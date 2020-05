Refurbished smartphone kopen? 3 praktische tips voor jou

We kijken deze keer vooral naar techniek bij een refurbished smartphone.

Met prijzen die makkelijk boven de EUR 1.000,- gaan moeten mensen die niet zoveel geld uit willen of kunnen geven aan een nieuwe smartphone creatief zijn. Je kunt natuurlijk een toestel in lagere prijsklasse kopen. Een andere optie is een refurbished smartphone. Refurbished is eigenlijk een duur woord voor ‘tweedehands’. Overigens kan het wel zijn dat men de smartphone in een winkel nakijkt voordat men hem als refurbished aanbiedt. Vraag is of dit veilig is.

Krijgt jouw refurbished smartphone nog updates?

Zoals je weet komen zowel Android als iOS regelmatig met updates uit. Hierin zitten onder andere veiligheidsupdates. Vaak stoppen smartphonebedrijven na twee of drie jaar met het verstrekken van updates. Dit betekent in de praktijk dat de beveiligiing veroudert en dat het toestel op den duur minder goed zal werken.

Als je een refurbished smartphone wil kopen kun je het beste voor aankoop via ‘instellingen’ en ‘updates’ controleren wanneer de laatste update geweest is. Hoe langer dit geleden is, hoe groter de kans is dat er geen updates meer verstrekt worden. Als de verkoper aangeeft dat er geen problemen zijn kun je dus het best vóór aankoop proberen om de laatste versie van jouw besturingsprogramma alsnog te downloaden.

Is jouw refurbished smartphone gehacked?

De vraag is natuurlijk waarom men een goed werkende smartphone verkoopt. Nu kun je natuurlijk een inruilexemplaar vinden van een fashionista die niet kan leven zonder de modernste iPhone of ander vlaggenschip, maar de realiteit is vaak anders.

Daarom moet je alert zijn. Zo kun je, als je nog veiligheidsupdates krijgt, even kijken of de fabrikant niet toevallig een ‘end of service’ heeft aangekondigd. Ook kan een refurbished smartphone gehackt zijn. Dit kun je alleen controleren door de signalen te controleren. Verschijnen er apps die je niet gedownload hebt of krijg je allerlei pop-ups terwijl je niet op internet zit? Zie je ineens veel dataverbruik, is de smartphone onnatuurlijk langzaam of zie je ineens haperingen? Leg het toestel dan maar terug, want dit zijn rode vlaggen voor mensen die kijken of smartphones gehackt zijn.

Waar moet je verder op letten?

Naast een inspectie van de veiligheid is het ook verstandig om op andere belangrijke zaken te letten. Zo zijn de onderdelen vaak aan vervanging toe. In dit artikel lees je waar je op moet letten als het over een tweedehands (grafische) processor gaat. Ook de restwaarde is natuurlijk een factor van belang. Kortom, doe je huiswerk voordat je voor een refurbished smartphone gaat.

Bron: Cnet