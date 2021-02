Release PlayStation 5 SSD uitbreiding gelekt - Apparata

Terwijl Xbox-liefhebbers al lang aan het uitbreiden zijn, laat de PlayStation 5 M.2 SSD opslagruimte-uitbreiding nog even op zich wachten. Even.

De nieuwe generatie consoles komt wederom met uitbreidbaar geheugen. Voor de PlayStation 5 – die standaard minder geheugen dan de Xbox Series X heeft – is dat meer dan welkom. Die laatste heeft al langer een expansion card, maar PlayStation-fans moeten nog wachten. Dat wachten zal relatief snel beloond worden, want de PlayStation 5 SSD-uitbreiding komt eraan.

PlayStation 5 SSD-uitbreiding

Insiders vertellen tegen Bloomberg dat de uitbreiding van de PlayStation-opslagruimte eraan zit te komen. Ergens deze zomer (2021) moeten eigenaren van een PlayStation 5 hun SSD-opslagruimte kunnen uitbreiden met een M.2-schijf. Dat is een welkome toevoeging voor bijvoorbeeld Call of Duty-fans, aangezien de recente CoD’s absurd veel ruimte vereisen. En het besturingssysteem snoept ook nog eens een hoop opslagruimte op.

Zo’n uitbreiding is overigens zo gemakkelijk nog niet, want de nieuwe Sony-console ondersteunt dit eigenlijk nog niet. Daarom komt er een firmware update om de ondersteuning van een extra geheugenkaart mogelijk te maken.

Diezelfde update maakt nog een handige feature mogelijk, namelijk snellere ventilators. Momenteel is de fan speed van de PS5-koelers softwarematig gelimiteerd. Dat limiet zal met de firmware update omhoog gaan, waardoor warmte nog beter afgevoerd kan worden deze zomer.

Het is niet bekend wanneer precies de firmware update uit zal komen. En wanneer dus de PlayStation 5 M.2 SSD’s uit zullen komen. Strikt genomen – als we ervan uitgaan dat de lekkers gelijk hebben – vóór eind september, als de zomer officieel afgelopen is… Nog even geduld dus!

