Release Samsung Galaxy Fold 2 duurt nog even (gelekt)

Foto: Samsung Galaxy Fold (1)

De release van de Samsung Galaxy Fold 2 zal nog even op zich laten wachten en dan komt hij maar in beperkte oplage uit.

Fans van Samsung hebben de gelekte Unpacked 2020 datum van 5 augustus ongetwijfeld in hun agenda staan. Naast de Galaxy Note 20 zou het Zuid-Koreaanse techmerk ook de Samsung Galaxy Fold 2 aankondigen. Maar de datum van aankondiging zegt in dit geval niet zoveel over de daadwerkelijke releasedatum. De Galaxy Fold 2 zou namelijk in augustus pas in productie gaan!

Samsung Galaxy Fold 2 pas laat in productie

Hoewel we naar alle waarschijnlijkheid begin augustus kennis zullen maken met Samsung’s volgende opvouwbare phablet, komt het apparaat naar verluidt pas later uit. Lekker Max Weinbach laat op Twitter weten dat we het toestel niet begin augustus al in de winkels mogen verwachten. Display-insider Ross Young reageert op de tweet en bevestigt dat de productie zelfs nog niet is begonnen.

Production really not starting till August. Almost none in July. Gonna be a late August or September launch. UTG volumes constrained until 2021, so order either early. — Ross Young (@DSCCRoss) June 16, 2020

Young, die de laatste tijd veel insider informatie over Samsung-producten publiceert, zegt dat Samsung pas gaat beginnen met het produceren van de Galaxy Fold 2 in augustus. Dat wordt dus een lancering later in augustus, of zelfs in september.

Beperkte oplage

De display-insider heeft nog meer zorgwekkend nieuws. Volgens Young is de hoeveelheid beschikbare Ultra Thin Glass displays (UTG) beperkt tot 2021. Er zal met andere woorden maar een beperkte hoeveelheid Samsung Galaxy Fold 2 smartphones beschikbaar zijn bij launch. Hij raadt fans dan ook aan om op tijd te pre-orderen.

De uiteindelijke daadwerkelijke releasedatum van de Samsung Galaxy Fold 2 krijgen we waarschijnlijk begin augustus tijdens Unpacked 2020 te horen.

