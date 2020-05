Releasedatum PlayStation 5: Sony reageert [video]

Verder maakt Sony nieuws bekend over de games voor PlayStation 5.

We konden gisteren melden dat de PlayStation 5 volgens een geplaatste vacature in oktober gelanceerd zal worden. Inmiddels heeft Sony op de mediastorm gereageerd.

Sony ontkent release PlayStation 5 in oktober

In een vacaturetekst vermeldde men dat de PlayStation 5 in oktober gelanceerd zal worden. Dit bleef niet onopgemerkt en leidde tot veel speculatie. Een Japanse website vroeg Sony om commentaar en klaarblijkelijk was deze site niet de enige. Sony reageerde namelijk met een officieel bericht (in het Japans). In het bericht ontkent het concern dat er een release in oktober verwacht kan worden. Zij claimt dat de vacturewebsite een fout heeft gemaakt.

Update: Famitsu asked Sony about the listing and they deny the October 2020 release date, saying it was an error by the recruitment sitehttps://t.co/giRGqsB0xo — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

Wel maakte Sony bekend dat zij op schema ligt voor een onthulling vóór de feestdagen. Op die ontkenning van oktober valt overigens wel iets af te dingen. Allereerst staat de maand oktober genoemd in de vacaturetekts. Normaal levert het bedrijf dat de vacature plaatst die tekst aan. Daarmee komt de maand oktober dus weldegelijk van Sony. Daarnaast kondigen diverse cross-platform spellen aan dat zij in oktober hun versie uitbrengen die geschikt moet zijn voor Xbox Series X en PlayStation 5. Wanneer Sony veel later komt zou dit dus een voordeel bieden voor de Xbox. Kortom, het blijft afwachten.

Sony onthult nieuws voor PS5 Games

Ook maakte Sony nieuws bekend over de games voor PlayStation 5 die men in eigen huis ontwikkelt. Je moet hierbij denken aan bekende titels zoals Horizon: Zero Dawn, God of War, The Last of Us, Uncharted, LittleBigPlanet en Ratchet & Clan.

Deze brengt men allemaal onder in één productiehuis onder de naam PlayStation Studio’s. In een toelichting legt Sony uit dat zij zo de krachten wil bundelen voor marketing en bij fans meer merkbeleving wil creëren. Ook zal men de nieuwe naam niet alleen gebruiken voor games van eigen ontwikkelaars. Andere ontwikkelaars kunnen ook gebruik maken van het platform. Voorwaarde hierbij is dat Sony als producent fungeert en dat de game een ‘first party’ game voor Sony is. Alle games onder het label krijgen intro’s waarin de nieuwe branding wordt gedeeld. Hierna zie je een voorbeeld van zo’n intro.