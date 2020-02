Releasedatum The Mandalorian S2 op Disney+ bekend

Fans hoeven helemaal niet lang te wachten op het tweede seizoen van de hitserie op Disney+.





Kort na de release van de Star Wars serie The Mandalorian op Disney+ werd al bekend gemaakt dat er een tweede seizoen aan zou komen. De populaire (en verrassend gerenommeerde) show komt zelfs dit jaar al en fans van de bounty hunter hoeven niet eens zo lang te wachten.

The Mandalorian is een Star Wars-spin-off over een premiejager uit de Mandalorian-organisatie die een wel heel bijzonder wezen tegenkomt. De eerste live action tv-serie in het Star Wars-universum kwam in november van vorig jaar naar het zeer populaire streamingplatform. Nog geen jaar later komt het tweede seizoen alweer uit.

Disney CEO Bob Iger onthult tijdens een earnings call dat The Mandalorian season 2 in oktober van 2020 uit zal komen. Dat is uitzonderlijk voor een serie; zeker een van deze kwaliteit. Doorgaans kost het implementeren van CGI (wat in The Mandalorian alom aanwezig is) ontzettend veel tijd en ook het schrijven en uitwerken van een show is geen kattenpis.

Maar we hebben het hier natuurlijk wel over Disney, de Bill Gates van de productiemaatschappijen. Met al die grote inkomstenstromen zal ook een heel groot deel direct naar The Mandalorian zijn doorgesluisd. Sterker nog, het zal een jaar kosten om het tweede seizoen ├╝berhaupt te schrijven en te filmen. En dan moet het hele post-process nog beginnen. Kortom, het lijkt erop alsof het tweede seizoen al lang in productie is omdat Disney stiekem al wist wat een succes het zou worden.

Verrassend overigens, want als Star Wars fan deed het me belachelijk veel pijn om te horen dat de huidige hoofd-trilogie (met de rotste appel in de hele Star Wars-saga) eigenlijk zonder vooraf geformuleerd plan werd gelanceerd. Hadden ze de hoofdfilms ook de Mandalorian-behandeling gegeven en/of Iron Man- en Mandalorian schrijver en regisseur Jon Favreau erop gezet, dan had de driekoppige trilogie misschien niet zo’n zure nasmaak achtergelaten.

Maar ik dwaal af. Ergens in oktober komt The Mandalorian seizoen 2 al naar Disney+. De exacte releasedatum houd je nog van ons tegoed.

