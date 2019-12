Render: Galaxy S11/S20 Plus camera met vier lenzen

Renders tonen het uiteindelijk design van de Galaxy S20 camera.

Dat de aankomende Galaxy S11 een killer camera krijgt, dat is zo goed als zeker. Maar hoe die camera geïntegreerd zal worden in het design is nog een beetje een raadsel. In eerste instantie was er veel kritiek op de rommeligheid van de setup maar geen zorgen, hij komt er netjes uit te zien.

OnLeaks komt namelijk met renders van hoe de (vermoedelijke) daadwerkelijke camera-module eruit komt te zien. In eerste instantie zouden er vijf camera’s op de module te vinden zijn, maar dat lijken er slechts vier te worden. Hij zegt dan ook dat de initiële renders waarschijnlijk gebaseerd waren op een ouder design en dat de nieuwe renders het eindresultaat moeten reflecteren.

Andere betrouwbare lekker IceUniverse zei al dat het er allemaal netter uit kwam te zien dan we dachten, maar had nog geen render om dat uit te beelden. Hij kwam namelijk met een soort promotie-afbeelding waarop slechts de helft van de camera te zien was.

De gehele camera-module blijkt nu grotendeels symmetrisch, al ‘missen’ we wel een camera. Links zullen drie camera’s netjes onder elkaar te vinden zijn, terwijl er rechts ‘slechts’ één camera zal worden geplaatst, met een flitser daaronder.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019