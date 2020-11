Renders tonen luxe Xiaomi Poco M3 voor vriendenprijsje - Apparata

Renders tonen enkele dagen voor de onthulling de prachtige Xiaomi Poco M3, een midranger met een luxe uiterlijk dat ze totaal niet van Samsung hebben geleend.

Enkele dagen voor de officiële onthulling lekken er renders uit van de Xiaomi Poco M3. Het aankomende midrange toestel heeft het uiterlijk van een high-end Samsung, maar komt voor een vriendenprijsje naar Europa. Dit is wat we weten over de aankomende prijsvechter.

Xiaomi Poco M3

De Xiaomi Poco M3 krijgt een Samsung-achtig design (exclusief punch-hole camera), zo onthult 91Mobiles. Het toestel heeft aan de bovenkant nagenoeg geen rand, al is er volgens de renders aan de onderkant wel een kleine kin aanwezig.

Onder de motorkap zou de 6.53-inch (LCD) Poco M3 worden aangedreven door een midrange Qualcomm Snapdragon 662. Het toestel krijgt een monsterbatterij van 6000mAh met 18 Watt snelladen. Qua werkgeheugen zou de M3 het moeten doen met 4GB. Aan de zijkant lijkt een vingerafdrukscanner te zitten, wat vaker voorkomt bij Xiaomi smartphones.

De achterkant van de Poco M3 is overigens ook wel interessant. De smartphone krijgt een gigantisch camera-eiland mee, wederom niet heel verschillend van de Galaxy S20-serie. Maar waar het eiland bij die smartphone tenminste beperkt was tot de camera’s zelf, loopt de verhoging bij Poco helemaal door. Dat levert dan ook meer dan genoeg ruimte op om aan de wereld te laten weten dat het een Poco is!

Naar verluidt presenteert Xiaomi aankomende dinsdag de Poco M3. De voorganger, de Poco M2 Pro, ging voor nog geen €200 over de toonbank. Naar verwachting wordt de M3 dus ook een stevige prijsvechter.