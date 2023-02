Reorganisatie bij videobelbedrijf Zoom

De bestuursvoorzitter van het bekende videobelbedrijf Eric Yuan, heeft via een blog laten weten dat er een reorganisatie gepland staat voor het bedrijf. Volgens deze blog, gericht aan ‘zoomies’, zal 15% van de werknemers ontslagen worden. Dit komt neer op ongeveer 1.300 door Yuan genoemd getalenteerde werknemers. Niet alleen de reorganisatie moet Zoom redden. De voorzitter heeft ook laten weten het komende jaar 98% van zijn salaris in te leveren. Verder levert het gehele bestuur dit jaar 20% in van het basissalaris.

Wat is Zoom?

Zoom, ook wel bekend als Zoom Video Communications, is een softwarebedrijf voor teleconferentieservice. Het bedrijf is in 2011 in Amerika opgericht door Eric Yuan. In september 2012 was het mogelijk om met maximaal 15 videodeelnemers gebruik te maken van Zoom. Inmiddels is het mogelijk om 100 videodeelnemers deel te laten nemen aan de georganiseerde online meeting. Voor de gratis versie kun je maximaal 40 minuten online vergaderen.

Zie in de video hieronder een korte uitleg over het gebruik van Zoom.

Hoe is Zoom gekomen tot reorganisatie?

Gedurende de coronapandemie is Zoom binnen 24 maanden 3 maal zo groot geworden. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, is er in korte tijd veel extra personeel aangenomen. Dit was nodig om gebruikers te kunnen blijven ondersteunen op het platform. In de opvolgende maanden heeft het personeel zich ingezet om Zoom te blijven ontwikkelingen. Toch is er ook een nadeel aan de snelle, grote groei: grondig analyseren en beoordelen van de teams waren geen prioriteit.

Wat krijgen de vertrekkende medewerkers mee vanuit Zoom?

De medewerkers die tijdens de reorganisatie zullen worden ontslagen, krijgen ondersteuning aangeboden. Deze ondersteuning is alleen wanneer je een fulltime medewerker bent. Het gaat om de volgende aanbiedingen vanuit Zoom:

Tot 16 weken aan salaris inclusief ziektekostenverzekering ontvangen;

Uitbetaling van de jaarlijkse bonus gebaseerd op bedrijfsprestaties;

Coaching, workshop en netwerkgroepen om de stap naar het vinden van een nieuwe baan klein te maken.

Zoom is niet het enige techbedrijf die moet reorganiseren

Tienduizenden medewerkers die werkzaam zijn bij diverse technologiebedrijven zullen ook hun baan gaan verliezen. Zo maakte onlangs Google (Alphabet), Facebook (Meta), Amazon, Microsoft en Spotify bekend dat ook zij zullen moeten reorganisatie. Inmiddels is bekend dat het om een grote reorganisatie gaat.

Opvallend is de aangekondigde reorganisatie van Spotify. Onlangs werd namelijk bekend dat dit bedrijf de grens van 200 miljoen gebruikers heeft gepasseerd. Ondanks deze prestatie, wordt er nog steeds verlies gedraaid. Onder andere omdat er veel budget in wordt gezet nieuwe luisteraars aan te trekken.