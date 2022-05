Resident Evil: Zombie apocalyps op Netflix

Een apocalyps, bloed, zombies en de toekomst. Netflix licht een tipje van de sluier op van de nieuwe live-action serie Resident Evil, vanaf 14 juli op Netflix.

Vorig jaar kwam Netflix al met Resident Evil: infinite Darkness, maar deze zomer is het de beurt aan een spiksplinternieuwe Resident Evil serie. Los van de film van vorig jaar en los van de beroemde game. Nou ja los, het verhaal is natuurlijk wel op de game gebaseerd.

Netflix heeft de eerste trailer de wereld in gestuurd en we zien daarin dat de serie zich afspeelt in twee tijdlijnen. Eentje in het hier en nu, 2022, en een tijdlijn in 2036, in post-apocalyptisch Londen. In die tijdlijn in 2036, veertien jaar nadat een dodelijk virus een wereldwijde apocalyps teweegbracht, vecht Jade Wesker om te overleven in een wereld met bloeddorstige zombies. In deze bloederige versie van Londen wordt zij achtervolgd door haar verleden in New Raccoon City. Daar waar haar vader het hoofd was van Umbrella Corporation en waar er iets met haar zus Billie is gebeurd…

De serie is gebaseerd op de game Resident Evil, maar volgt een geheel eigen verhaallijn. Gewoon lekkere horror met de nodige actie. Vanaf 14 juli op Netflix, en voor de liefhebber hier alvast de trailer.

Bron afbeeldingen: Twitter Netflix