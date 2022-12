Return to Silent Hill komt terug

Horrorliefhebbers wachten in spanning af tot 2023, het jaar dat de film Return to Silent Hill uit wordt gebracht. En het goede nieuws: er is al een trailer beschikbaar, dus we kunnen alvast wat van tevoren griezelen.

De wording van een horrorfenomeen

Silent Hill (2006) filmposter. Bron Wikipedia

Silent Hill startte als een Japanse videogame in 1999. Deze videogame sloeg erg aan bij horrorliefhebbers in binnen- en buitenland,waardoor er game na game volgde. op dit moment zijn er rond de 20 Silent Hill video games. het verhaal achter de film begint met de hoofdpersoon Harry Mason, die die zijn vermiste geadopteerde dochter zoekt in het mysterieuze stadje Silent Hill, in de regio New England in het noordoosten van de VS. Hij stuit op een akelig ritueel van een lokale sekte en ontdekte waar zijn dochter werkelijk vandaan komt.

De eerste verfilming van de videogame serie was in 2006. Deze werd geregisseerd door Christophe Gans, waarbij de plotlijn van de video game serie min of meer werd gevolgd. Avary gebruikte de eeuwig brandende stad Centralia in Pennsylvania als decor voor de film. Onder deze verlaten stad woedt een onblusbare steenkoolbrand, wat de stad natuurlijk ideaal maakt voor horrorfilms. Ook deze film wordt net als de videogames een succes, al komt de echte waardering pas vele jaren later.

In 2012 komt er een lowbudget vervolg, Silent Hill: Revelation, met een andere regisseur, die nogal sterk afwijkt van het karakter van de serie. Hier was het de Japanse Konami niet blij mee, want dit tastte het karakter van de serie nogal aan. Vandaar dat zij erop stonden dat zij nauwer betrokken zouden worden bij het vervolg op deze serie, en dat Gans terug zou komen. Dit is nu ook gebeurd.

Return to Silent Hill, hints over de plot

Niets is zo irritant als spoilers, daarom kunnen we alleen wat tipjes van de sluier oplichten. In grote lijnen zal de film Return to Silent Hill het verhaal van de tweede Silent Hill game volgen. Bekende monsters, zoals de Pyramid Head, zullen weer hun opwachting maken, maar dan aangepast voor de nieuwe versie. in de trailer hieronder vind je meer informatie.