Review: een (tweedehands) auto kopen bij auto.nl

Auto.nl is een onderdeel van Louwman. Sinds 2017 worden hier auto’s verkocht via de webshop. Dankzij de sterke combinatie van gemakkelijk online bestellen en het verlenen van goede service, zijn showrooms met aandringerige verkopers verleden tijd geworden. Je bespaart op deze manier niet alleen geld, maar ook ontvang je een auto tegen de scherpste voorwaarden.

Het aanbod op verschillende occasionsites is eindeloos. Zelfs na het invullen van jouw voorkeuren in de zoekfilters, zijn er tientallen modellen in allerlei kleuren en verschillende uitvoeringen te vinden. Hoe werkt het online kopen van een auto? En hoe is het om dat bij het platform auto.nl te doen? Je leest het in deze blog.

Wat is de review van de webshop auto.nl?

De belangrijkste voordelen van auto.nl zijn de scherpe voorwaarden die de webshop levert en de eenvoudige stappen in het aankoopproces. Auto.nl belooft de beste voorwaarden en maakt dit absoluut waar. Je rekent bijvoorbeeld pas na het controleren van je auto af, tijdens het aflevermoment. Als er iets niet goed blijkt te zijn, mag je altijd weigeren.

Ook laat auto.nl zien dat je met eenvoudige stappen een nieuwe (tweedehands) auto aanschaft. Zo wordt beloofd net zo eenvoudig een auto te kopen als dat je een spijkerbroek bestelt. En dat blijkt: in één telefoontje wordt alle informatie graag aan je uitgelegd en de auto wordt vervolgens bij je thuis afgeleverd. Ook het tenaamstellen kan gewoon aan je keukentafel gebeuren. Lees op deze pagina de klantervaringen van auto.nl.

Wat zijn de voor- en nadelen van online een auto kopen?

De autodealer zoals we deze nu nog kennen, zal uiteindelijk verdwijnen. In 2030 zal er een deel van de personenauto’s online worden aangeschaft, blijkt uit onderzoek van het KPMG. Waar nu nog ongeveer 5% van de auto’s online wordt gekocht, is de verwachting dat in 2030 78% van de auto’s via online kanalen aan zal worden aangeschaft. Wat zijn de voor- en nadelen van online een auto kopen bij auto.nl? Wij hebben het voor je uitgezocht.

Voordelen Nadelen Binnen een paar simpele kliks een gebruikte auto aanschaffen De auto wordt meestal voor het eerst gezien pas bij aflevering Bedenktijd van 14 dagen Maximaal 500 kilometer rijden in de eerste 14 dagen om retourmogelijkheid te behouden Veilig online betalen Auto wordt gratis thuis geleverd De mogelijkheid om je oude auto in te ruilen

Kan je een proefrit maken als je online een (tweedehands) auto aanschaft?

Checken of het model auto wat je hebt gevonden bij je past, luisteren of er geen gebreken zijn aan je auto en voelen of de auto goed op de weg ligt: dit kun je allemaal uittesten tijdens je proefrit. Als je online een occasion auto aan wilt schaffen, zijn er geen showrooms of verkopers. Het is dan ook niet mogelijk om een proefrit te maken, zoals bij een autodealer.

Bij auto.nl is het echter mogelijk om voor een bepaalde periode je thuisbezorgde auto te testen. Meestal bestaat deze periode uit 14 dagen. Deze termijn van 14 dagen geldt ook bij auto.nl. In deze 14 dagen is het mogelijk om te kijken of je aangeschafte auto overeenkomt met je verwachtingen. Het is toegestaan om tot 500 kilometer te rijden gedurende deze proefperiode. Wil je de auto toch niet houden? Dan komt auto.nl hem gewoon weer ophalen, zonder dat je hiervoor een reden voor hoeft op te geven.

Hoe zit dat met betalen bij een online aanbieder van tweedehands auto’s?

Als je besluit om een (tweedehands) auto aan te schaffen bij online autoverkoper auto.nl, is deze vooraf grondig geïnspecteerd en gepoetst. De prijs van de nieuwe auto is inclusief 14 dagen bedenktermijn, 12 maanden aan garantie en een nieuwe APK. Ook het afleveren en eventueel retourneren, plus het op naam zetten van de auto, is kosteloos.

Het betalen van je nieuwe auto gebeurt veilig via Notarieel Betalen. Voordat de auto wordt geleverd, ontvang je een iDEAL link. Jouw overgemaakte geld, komt veilig terecht op de derdengeldenrekening. Deze rekening staat onder toezicht van Notarieel Betalen. Eenmaal het geld ontvangen, wordt de aflevering van je nieuwe (tweedehands) auto ingepland. Nu begint de proefperiode van 14 dagen.

Hoe lang is de garantie op occasions en nieuwe auto’s?

Er zit een verschil tussen de garantievoorwaarden van een occasion en van een nieuwe auto. Om te beginnen de occasions: hier geldt een standaard garantietermijn van 12 maanden. Vertoont je auto gebreken? Dan kun je bellen naar het nummer van auto.nl. Is er na verloop van tijd slijtage aan banden, remmen of de koppeling? Dan valt dit buiten de garantie. De kosten zijn in dit geval voor eigen rekening. Er zijn bij meer dan 140 servicepunten van auto.nl te vinden door heel Nederland, die voor je klaarstaan.

Schaf je geen tweedehands maar een nieuwe auto aan bij auto.nl? Dan geldt de standaard wettelijke garantie, beter bekend als fabrieksgarantie. Hoe lang deze wettelijke garantie is, is afhankelijk van het merk en/of model auto dat je kiest. De garantievoorwaarden die gelden bij de door jouw gekozen auto kun je daarnaast vinden bij de dealer van het merk.

Waar en wanneer je nieuwe auto wordt afgeleverd, is afhankelijk van jouw voorkeur. Kies bijvoorbeeld je thuisadres of op je werk. Auto.nl bezorgt doordeweeks tijdens kantooruren auto’s binnen Nederland en op de waddeneilanden. Samen met de verkoper die je auto komt afleveren, controleer je de auto en ontvang je de sleutels. Heb je een afspraak voor aflevering, maar ben je onverhoopt niet op het afgesproken adres om de auto in ontvangst te nemen? Dan worden er extra kosten gerekend van 100 euro. Een nieuwe afspraak kan worden ingepland.

Na je aankoop nog vragen?

Niet tevreden met je nieuwe aankoop of heb je na aankoop nog een vraag? Ondanks dat auto.nl een webshop is, kan er eenvoudig contact worden opgenomen. Dit kan doordeweeks van 9 tot 17 uur via Whatsapp of telefonisch via het telefoonnummer 020-2802800. Ook is het mogelijk contact op te nemen via de livechat of per mail klantenservice@auto.nl.

