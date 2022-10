Review Mercedes-Benz A-klasse: wat zijn de voordelen en pijnpunten van de verschillende uitvoeringen?

Het Duitse automerk Mercedes-Benz is ontstaan in 1926, als gevolg van de samenwerking tussen Daimler Motoren Gesellschaft van Gottlieb Daimler en de firma Benz & Cie. van Carl Benz. De allereerste auto werd gemaakt in het jaar 1885. De eerste proefrit werd in juli van dat jaar gemaakt. Sinds het ontstaan van het automerk, werd het driepuntige ster-logo gebruikt. Deze is momenteel nog steeds terug te vinden op alle automobielen van Mercedes.

In 1997 werd de Mercedes A-klasse – ook wel Mercedes-Benz A-klasse genoemd – geïntroduceerd. Dit is de kleinste variant in het aanbod van Mercedes. Het compacte voertuig biedt daarentegen genoeg ruimte, luxe en comfort voor de lange ritten. In deze blog lees je de voordelen en de pijnpunten van de Mercedes-Benz A-klasse uit de jaren 2016 tot en met 2021.

Ins en outs van de Mercedes-Benz A-klasse

De Mercedes-Benz A-klasse is een hatchback. Het eerste model werd als ongebruikelijk en uit de toon vallend gezien. Dit komt omdat de A-klasse het kleinste model is in het gehele aanbod van Mercedes. Kenmerkend voor dit type auto is dat het altijd beschikt over 5 deuren en standaard wordt geleverd met ESP.

De A-klasse werd in 1997 voor het eerst geïntroduceerd en is tot op de dag van vandaag nog steeds in productie. Vanaf 1997 tot nu zijn er drie verschillende generaties uitgekomen: de oorspronkelijke W168, de W169 uitgebracht in 2004 en de W176 uit 2012. Eind 1993 vond er – samen met verschillende vakbonden – een onderhandeling plaats voor een nieuwe fabriek. Dit werd uiteindelijk de Duitse Rastatt. In deze fabriek vond dan ook de start productie van de eerste generatie A-klasse plaats. Na de voorbereidingen voor de productie in 1994, volgde de daadwerkelijke eerste productie in juni 1997.

Uiteindelijk werden in 2002 wederom in Rastatt voorbereidingen getroffen voor de productie van de tweede generatie A-klasse. Er werd een investering van 900 miljoen gemaakt voor een nieuwe fabriek. Tien jaar geleden was daar de zogenoemde ommezwaai: een echte hatchback binnen de compacte middenklasse auto’s. Kenmerkend voor de A-klasse na deze omslag is de vierdeurs-hatchback gedaante.

Wij lopen de plussen en minnen van onze favoriete uitvoeringen van de Mercedes-Benz A klasse, hieronder per bouwjaar – van nieuw naar oud- voor af.

Mercedes-Benz A-klasse 2021: 180 Business Solution

Deze Mercedes-Benz A-klasse 2021 180 Business Solution is geleverd in Nederland van januari 2021 tot januari 2022. Dit model is een voorwielaangedreven auto met een benzinemotor. Het maximum vermogen bedraagt 100 kW. Dit staat gelijk aan 136 pk. Volgens de fabrikant komt het verbruik neer op 5,9 l/100 kilometer. Je kunt ook stellen dat deze auto 1 op 16,9 rijdt.

De basiskenmerken van deze Mercedes-Benz A-klasse 2021 180 Business Solution worden hieronder opgesomd.

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs, hatchback Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Benzine Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Cilinderinhoud 1332 cc Energielabel B

Om je te helpen bij het kiezen van een passende auto uit het middensegment, hebben wij alvast wat onderzoek gedaan naar de plussen en minnen.

Plussen

+Connected services

+Licht- en zicht pakket (U62)

+WiFi voorbereiding

+Stoelverwarming voor

+Rijstrooksensor met correctie optie

+Cruise Control

Minnen

-Trage bak als je van voor naar achter wilt schakelen

-Cruise control in stand comfort, schakelt snel terug

-Parkeersensoren raken bij inparkeren in paniek

-Groot verbruik

Wil jij dit model aanschaffen? Bekijk het tweedehands aanbod van de A-klasse uit 2021 en vind de 180 Business Solution uitvoering die bij jou past!

Mercedes-Benz A-klasse 2020: 250 E AMG Plug-In Hybride

Op het eerste oog is het niet meteen duidelijk dat deze variant van de Mercedes-Benz A-klasse een plug-in hybride is. De auto heeft een aandrijflijn van 102 pk en een sterke elektromotor van 330 Nm. Wanneer de benzine- en elektromotor beide worden gebruikt, zul je tijdens je rit genieten van een ‘duw in de rug’. Binnen 6,6 seconden is het mogelijk om een snelheid van 100 kilometer per uur behalen, terwijl je profiteert van een topsnelheid van maar liefst 235 kilometer per uur.

Wij sommen de belangrijkste basiskenmerken van deze snelle 250 plug-in hybride variant voor je op.

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs, hatchback Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Hybride Schakeling Automaat Vermogen 218 pk Cilinderinhoud 1332 cc Energielabel A

Geïnteresseerd in deze snelle plug-in hybride variant van de A-klasse? Check dan alle voor- en nadelen van dit model en weeg ze af om een goede keuze te maken.

Plussen

+Apple CarPlay (16U)

+Panorama-dak van glas, elektrisch

+Automatische dimlichten

+Elektrisch verstelbare stoelen, inclusief geheugen

+Nightpakket (P55)

+Grootlichtassistent

+Automatisch dimmende buiten- en binnenspiegels

Minnen

-Met een gewicht van 1680 kilogram voel je extra gewicht in de bochten

-Kleinere bagageruimte

-Enige bedenktijd nodig bij het wegrijden in de electric-stand

Is dit model precies wat jij zoekt? Bekijk het tweedehands aanbod A-klasse hybrides uit 2020-2021!

Mercedes-Benz A-klasse 2019: 180 Business Solution Amg Night Upgrade

Deze Mercedes-Benz A-klasse Solution Amg Night Upgrade is gebouwd in het jaar 2019. Er zijn vijf zitplaatsen in deze auto, die ook beschikt over vijf deuren. Binnen 8 seconden behaal je een acceleratiesnelheid van 100 kilometer per uur. De motor heeft een vermogen van 136 pk, met een motorinhoud van 1332 cc. Gemiddeld verbruik je met deze benzineauto 1 liter op 19 kilometer. In de stad kom je uit op 1 op 14.

Lees hieronder de belangrijkste basiskenmerken van deze 180 Business Solution.

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs, hatchback Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Benzine Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Cilinderinhoud 1332 cc Energielabel C

Deze Night Upgrade wordt positief ontvangen bij de autoliefhebbers, dankzij het zuinige verbruik. Lees hieronder de belangrijkste plussen en minnen.

Plussen

+Automatische dimlichten van binnenspiegels en buitenspiegels

+Verwarmde voorstoelen

+Panorama schuifdak

+Navigatiesysteem op spraak

+Heldere resolutie van de ingebouwde schermen

+Zuinig in verbruik, vooral nu de 100km/h-regel geldig is op de snelwegen

Minnen

-Voorzichtig bij heuvels door de lage ligging van de auto

-7-traps automaat reageert niet altijd even snel

-Remactie bij gebruik lane-assist wordt ervaren als heftig

Zoek jij een zuinige en voordelige auto zoals deze? Check het occasionaanbod van de A-klasse uit 2019-2020!

Mercedes-Benz A-klasse 2018: Launch Edition Premium

In 2018 bouwde Mercedes-Benz de A-klasse Launch Edition Premium. Met een gemiddeld verbruik van 1 liter op 19 kilometer is ook dit een zuinige variant binnen de A-klasse. De acceleratiesnelheid betreft 8 seconden dankzij de 163 pk van de motor. Het cilinder heeft een inhoud van 1332 cc.



Meer weten over de basiskenmerken van deze zuinige variant van de A-klasse? Je leest ze hieronder.

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs, hatchback Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Benzine Schakeling Automaat Vermogen 163 pk Cilinderinhoud 1332 cc Energielabel C

Naast het zuinige rijden, heeft de Mercedes-Benz A-klasse 2018 Launch Edition Premium ook nog andere voor- en nadelen. Lees onze belangrijkste bevindingen hieronder en kom erachter of dit dé auto voor jou is:

Plussen

+Automatische dimlichten van binnenspiegels en buitenspiegels

+Keyless entry

+Lichtsensor

+Spiegelpakket P49

+Sportstoelen

+Zuinig in verbruik, vooral nu de 100km/h-regel geldig is op de snelwegen

+Voorstoelen verwarmd

+Cruise control

Minnen

-Oppassen voor hogere heuvels door de lage ligging van de auto

-Beperkte beenruimte achter

-Rij-assistent reageert ongevraagd te veel op spraak

Zou jij deze uitvoering wel willen bezitten? Je vindt dit model tussen het tweedehands aanbod van de A-klasse uit 2018-2019.

Mercedes-Benz A-klasse 2017: 180 Business Solution

De in 2017 gebouwde 180 Business Solution is een benzineauto die gemiddeld 1 liter op 19 kilometer verbruikt. Met een vermogen van 122 pk en een acceleratiesnelheid van 9 seconden, is deze variant niet de snelste binnen de A-klasse. Het is echter wel een hele zuinige auto! Ben je van plan om veel in de stad te rijden? Dan kun je ervan uitgaan dat het verbruik iets hoger ligt, namelijk 1 liter op 15 kilometer.

De belangrijkste kenmerken van deze 180 Business Solution op een rij:

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs, hatchback Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Benzine Schakeling Automaat Vermogen 122 pk Cilinderinhoud 1595 cc Energielabel C

Eén van de voordelen van deze auto is dat elke stoel apart te verstellen is. Hieronder nog meer plussen en minnen van deze 180 Business Solution uit 2017.

Plussen

+Chique vormgeving van het interieur

+Centrale display zonder al te veel knoppen

+Stoelen zijn te herstellen

+Achteruitrijcamera

+Automatische dimlichten

+Voorstoelen hebben verwarming

+Warmtewerend glas

Minnen

-Interieurdelen vragen om regelmatig schoonmaakbeurten

-Matige kwaliteit van muziekweergave

-Upgrade muzieksysteem niet mogelijk

-Wel een hele stille motor voor de autoliefhebber die houdt van optrekkende motorgeluiden

Ben jij op zoek naar zo’n zuinige Mercedes? Bekijk het occasionaanbod van de A-klasse uit 2017-2018!

Mercedes-Benz A-klasse 2016: Ambition

Deze Mercedes-Benz A-klasse Ambition uit 2016 is in Nederland geleverd tussen juli 2015 en januari 2018. Door de leveringsperiode van 2 jaar, is het aanbod tweedehands auto’s uit 2016 groter. Deze variant van de A-klasse valt in het klein-midden segment en beschikt over vijf deuren en vijf zitplaatsen. De auto is voorwielaangedreven en levert een vermogen van 75 kW. Dit is gelijk aan 102 pk.

Lees hieronder verder voor de basiskenmerken van deze auto.

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Benzine Schakeling Automaat Vermogen 102 pk Cilinderinhoud 1595 cc Energielabel C

Om je te helpen bij het kiezen van een passende auto, hebben wij de plussen en minnen van deze auto onderzocht:

Plussen

+Achteruitrijcamera

+Achterlichten en koplampen zijn ledlampen

+Panorama-schuifdak

+Stoelverwarming voor

+Navigatiesysteem

+Parkeerassistent

+Cruise Control

Minnen

-Niet werkend start-stopsysteem bij lege brandstoftank

-Stoelen, deurpanelen en scharnieren kunnen geluid produceren

Zie jij deze A-klasse uitvoering wel zitten? Je vindt hem tussen het tweedehands aanbod van dit model uit 2015-2018!