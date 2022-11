Rhinokey, nooit meer kapotte broekzakken

Met deze kleine, handige gadget tem je het oerwoud van sleutels aan je sleutelbos. Is het Kickstarter project Rhinokey de redding van je broekzak?

Wat is de Rhinokey?

De Rhinokey (€99) heeft misschien wel het meeste weg van een soort Zwitsers zakmes. Met het verschil, dat er in plaats van messen, zaagjes en andere handige accessoires, sleutels in zitten. Jouw sleutels. Je kan tot 10 verschillende sleutels in de Rhinokey opbergen. Naast dat je niet de hele dag hoeft rond te lopen met een stekelvarken in je zak, wordt het ook een stuk makkelijker om een bepaalde sleutel te pakken te krijgen.

Welke functies zitten er in de Rhinokey gebouwd?

De makers van de Rhinokey hebben duidelijk goed nagedacht over waar je behoefte aan hebt, als je een sleutel gebruikt. Zo is er een ledlampje ingebouwd, waarmee je in het pikkedonker een sleutelgat makkelijk kan vinden. Een zeer handige functie is de wederzijdse trackfunctie. Ben je je sleutelbos kwijt? Dan kan je via de meegeleverde app, de Rhinokey laten piepen.

Maar andersom werkt het ook. Want druk je op de Rhinokey, dan laat je telefoon luidruchtig merken waar deze is. En dat is nog niet alles. Als je per ongeluk ergens je sleutelbos laat liggen, krijg je een seintje van je telefoon. En, o ja, de Rhinokey heeft ook veel weg van een Zwitsers zakmes. Je kan er bijvoorbeeld bierflesjes mee openen, schroeven mee aandraaien en moeten mee open en dicht draaien. En, onvermijdelijk, het gebruiken als een selfieknop. Opladen gebeurt met een micro USB-aansluiting.

Hoe krijg ik dit prachtigmooie gadget in handen?

Op dit moment, november 2022, bevindt de Rhinokey zich in het Kickstarter stadium. De makers verwachten in het eerste kwartaal van 2023 met de uitlevering te kunnen beginnen. Als je vroegtijdig bestelt, kan je ook 30% korting krijgen op de toch best wel stevige prijs van deze gadget. Meer informatie vind je op de Kickstarter pagina van het project.