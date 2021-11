Richard Branson gaat drie keer per maand naar de ruimte

Virgin Galactic

Virgin Galactic is het ruimtebedrijf van Richard Branson en gaat drie keer per maand de ruimte in. Jij kan mee!

Richard Branson zit in veel bedrijfstakken. Hij heeft onder andere vliegmaatschappijen en cruiseboten. De ondernemer heeft ook een vooruitziende blik. Al in 2004 werd Virgin Galactic opgericht. Het bedrijf had toen al de ambitie om korte bemande ruimtevluchten aan te bieden.

Branson drie keer per maand de ruimte in

Nou ja, niet de beste man zelf. Maar jij kan wel mee. Branson heeft van het begin af aan plannen gehad om een hele industrie rond ruimtetoerisme te starten en wil uiteindelijk zelfs een hotel. In de ruimte ja. Hij heeft wel geduchte concurrenten zoals Elon Musk en Jeff Bezos. Toch timmert hij goed aan de weg.

Topman Michael Colglazier van het bedrijf zei maandag tijdens een gesprek met analisten dat het bedrijf drie keer per maand een ruimtevlucht gaat aanbieden. Vanaf eind volgend jaar worden de eerste commerciële ruimtereizen aangeboden.

Virgin Galactic

Het bedrijf zal begin 2023 starten met testvluchten met de VSS Imagine. Dit ruimtevoertuig zal later dat jaar twee keer per maand commerciële vluchten zal uitvoeren. Daarna wordt de frequentie nog meer omhoog gebracht. De vraag is wel of veel mensen hierop zitten te wachten. Het kost toch aardig wat om mee te kunnen gaan.

De oprichter zelf heeft afgelopen zomer al een reis naar de ruimte gemaakt. En dat was een goede promotie. Dit omdat er inmiddels honderd tickets zijn verkocht. Een ticket kost 450.000 dollar, dit is ongeveer 388.000 euro per stuk. Virgin Galactic heeft inmiddels in totaal zevenhonderd ruimtereizen verkocht. Dat is toch aardig wat.