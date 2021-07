Richard Branson 'verslaat' Jeff Bezos als eerste miljardair in ruimte - Apparata

Een wedstrijdje ver plassen voor gevorderden. Welke miljardair is als eerste in de ruimte, Richard Branson of Jeff Bezos?

Was het tientallen jaren geleden stoer als je van Londen naar New York vloog met een Concorde. Tegenwoordig is de aarde niet voldoende meer. Het moet gekker en groter. En dus is de ruimte de volgende doelstelling van vermogenden. Plezier tripjes naar de ruimte om neer te kijken op de aarde. Een ongekend uitzicht wat de meesten van ons nooit zullen meemaken.

Richard Branson in de ruimte

In eerste instantie werd gedacht dat Amazon-topman Jeff Bezos als eerste de ruimte in zou gaan. Die primeur gaat aan de kale miljardair voorbij. Richard Branson, bekend van Virgin, krijgt die eer. Al op 11 juli vertrekt hij in een Virgin Galactic ruimtevaartuig richting de ruimte.

Dat is geen toevalligheid. Richard Branson en Jeff Bezos zijn stevige concurrenten van elkaar. Niet omdat ze allebei miljardair zijn, maar omdat ze allebei een bedrijf hebben dat dingen doet die met de ruimtevaart te maken hebben. Bij Branson is dat het eerder genoemde Virgin Galactic. In het geval van Jeff Bezos is dat Blue Origin. En dan is er ook nog Elon Musk met zijn SpaceX. Kortom, de miljardairs van deze wereld zijn maar wat druk met ruimtevaart.