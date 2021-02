Rij zelf mee: Super Nintendo World Mario Kart attractie (video) - Apparata

Super Nintendo World blijft voorlopig gesloten, dus nu check je héél het pretpark via video’s, inclusief de dynamische Mario Kart attractie.

Het aankomende pretpark Super Nintendo World zou eigenlijk vandaag open gaan. Dat zit er door COVID helaas niet in, maar Nintendo lanceert op YouTube ‘the next best thing’. In een reeks video’s ervaar je het pretpark vanuit de eerste persoon als het ware zelf. Daaronder ook de tot dusver mysterieuze Mario Kart attractie.

Super Nintendo World – Mario Kart

Als onderdeel van Universal Studios in Japan is Super Nintendo World als het ware een gigantische, interactieve tentoonstelling over de populaire franchises van het gamebedrijf. Daaronder natuurlijk ook Mario Kart en Super Nintendo World’s Mario Kart: Koopa’s Challenge is zonder meer de kers op de Nintendo-taart.

Het ritje doet een beetje aan de dynamische ritjes uit bijvoorbeeld de Efteling denken. Super Nintendo World maakt het daarentegen iets ‘gamier’, door augmented reality (AR) aan het ritje toe te voegen. Iedere inzittende bestuurt in AR namelijk een eigen kart en speelt een race terwijl ze met het ritje meegevoerd worden.

Omdat AR niet zo goed vertaalt naar een ‘2D’ video, check je hieronder het Mario Kart-ritje zelf. Op het YouTube-kanaal van Universal check je daarnaast de rit met AR, maar ook video’s van alle andere interessante plekken in het themapark.

Naast Mario Kart draait de rest van Super Nintendo World net zo goed om alle andere franchises van het Japanse bedrijf. Daarom zijn alle WC’s, omgevingen, bankjes, merchandise en de eetkraampjes in Nintendo-stijl gemaakt. Daarbij is bijvoorbeeld al het eten wat beschikbaar is gemaakt in de stijl van de games.

Denk aan Mario-mozzarella, een Bowser-steak, Yoshi-salade en ga zo maar door. Uiteraard is veel van het eten Italiaans (inclusief heel veel champignons), maar de kookkunsten van Mario en zijn team laten hier en daar nog wat te wensen over… Props voor Universal dat ze bijvoorbeeld de onderstaande video alsnog op hun kanaal zetten.

Hoe dan ook, vooralsnog is het Super Nintendo World pretpark nog gesloten van wege corona. We zullen het dus voorlopig met de videos moeten blijven doen.