Rijden en naar muziek luisteren nu beter samen op je iPhone!

Populaire navigatie-app Waze voegt Apple Music toe aan hun app, waarmee muziek luisteren tijdens het rijden nog makkelijker wordt.

Autorijden en naar muziek luisteren is een fijne combinatie. Als je ergens ongegeneerd kunt meeblèren met foute jaren ’80 hits, is het je eigen bubbel wel. Dus is het fijn als een muziekapp een beetje werk in je auto. Wat enigszins discutabel is als het gaat om in je navigatiesysteem zitten.

Waze

Want als die eenmaal geopend is, kun je niet meer bij je muziek. Tenzij je met je beeldscherm gaat spelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Navigatieapp Waze vond een oplossing: integratie met Spotify. Waze en Spotify werken samen zodat jij niet meer Waze uit hoeft om je muziek aan te passen. Best handig, maar Waze werkt dus alleen met Spotify, nog niet met Apple Music. Tot nu toe dan.

Apple Music

Hulp is nabij voor de fervente iPhone-gebruiker die Apple Music heeft. Ook Apple Music wordt namelijk geïntegreerd in Waze. Tenminste, is al geïntegreerd. De nieuwste update van Waze bracht de mogelijkheid om Apple Music te koppelen aan de navigatie en muziek te bedienen vanuit Waze. Handig om die keuze te hebben.

Hoe het werkt? Simpel. Vanuit Waze wordt je doorgestuurd naar Apple Music. Log in, voer je gegevens in, geef toestemming en er komt een muziek-icoontje bovenin je scherm te staan als je Waze opent. Vanuit daar werkt het al. Makkelijker kan bijna niet.

Wie Waze niet kent: het is een navigatieapp zoals ze allemaal zijn, maar dan aangestuurd door bestuurders in real-time. Zo kunnen spontane acties als ongevallen, files, stilstaande auto’s, wegwerkzaamheden en veel meer live gemeld worden en krijgen andere Waze-gebruikers ze ook te zien.