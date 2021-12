Rijk met crypto: de nieuwe groep mensen met geld

Er is een nieuwe generatie aangebroken van mensen met diepe zakken. Ze zijn rijk geworden door crypto.

Een succesvol bedrijf beginnen, op het juiste moment een aandeel genomen in een firma, of een gigantische carrière opgebouwd. Allemaal bestaande manieren die bekend zijn waar je rijk mee kunt worden. Anno 2021 is daar een nieuwe groep bijgekomen. De groep die rijk is geworden met crypto.

Op het juiste moment investeren in Bitcoin, Ethereum of een andere altcoin. Doordat je weet wat je doet, of door stom geluk. Dat laatste lijkt wat meer op een gokkast: koop altcoins in de hoop dat er eentje ontploft. Een slechte strategie overigens, want de kans is veel groter dat je een hoop geld verliest.

Volgens de Jefferies Group, een Amerikaanse multinationale onafhankelijke investeringsbank en financiële dienstverlener, is er een opkomende groep van jonge Amerikanen die luxe goederen kopen. Ze kopen kleding of accessoires van luxe modehuizen als Louis Vuitton en Gucci, maar ook zie je dat er op grote schaal geïnvesteerd wordt in NFT kunst.

Een interessante ontwikkeling, temidden van een crisis. Globaal gezien heeft de crisis sowieso nog geen echt grote klappers uitgedeeld op de beurzen en op crypto. Maar wat niet is kan nog komen. Het gras kan niet altijd groen zijn natuurlijk. (via Business Insider)