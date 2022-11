Rijksoverheid investeert 780 miljoen in fietsinfrastructuur door heel Nederland!

Vivianne Heijnen – staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat- en Mark Harbers – minister van Infrastructuur en Waterstaat – maakten bekend dat de Rijksoverheid 780 miljoen euro gaat investeren in fietsinfrastructuur door heel Nederland. Wat de plannen zijn met dit budget? Nieuwe fietsenstallingen bij OV-knooppunten, extra doorfietsroutes en extra tunnels en bruggen voor fietsers en voetgangers.

Investeren in fietsen

Naast de investering van de Rijksoverheid, doen ook gemeentes en provincies mee met het betalen aan de fietsmaatregelen. In totaal zal het budget dus nóg groter zijn: ruim 1,1 miljard euro. Een voorbeeld van één van de investeringen die zal worden gedaan, is de nieuwe fietsenstalling op de treinstations Utrecht en Goes. Hier komen in totaal 3,5 duizend plekken bij.

Feiten over Nederlanders op de fiets

Er wordt dus flink geïnvesteerd in fietsen door de overheid. Zo roept de staatssecretaris werkgevers bijvoorbeeld op, om fietsen naar werk aantrekkelijker te maken. Dit kan worden gedaan door de reiskosten van 19 cent per kilometer altijd te geven. Ook wanneer een werknemer met de fiets naar werk komt en dus geen benzinekosten maakt. Het vergoeden van een goede, nieuwe fiets werkt ook stimulerend.

Ondanks de oproep van onze staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, doen we het als Nederlanders zo slecht nog niet als het gaat om Nederlanders op de fiets. De belangrijkste feiten van ‘ons’ fietsgedrag op een rij:

Tijdens de ochtendspits zijn er meer fietsers onderweg dan auto’s

Elk jaar worden er 15 miljard fietsritten gemaakt

Gemiddeld heeft een Nederlander 1,3 fiets in bezit

Een Nederlander maakt gemiddeld 250 tot 300 ritten op de fiets, per jaar

De fietstochten die af worden gelegd hebben gemiddeld een lengte van 20,5 kilometer

