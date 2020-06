Rijkste man ter wereld verdient enorm aan coronacrisis

Niet voor iedereen is het op dit moment een crisis. Zo stijgt het vermogen van Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, alleen maar verder.

Want ja, we vermijden winkels nog meer dan voorheen en shoppen nog meer online. En daar heeft een bedrijf als Amazon natuurlijk baat bij. Mede door de coronacrisis het zo dat het vermogen van Amazon-topman Jeff Bezos nog harder is gaan stijgen. De rijkste man ter wereld zit er warmpjes bij, voor zover dit nog niet het geval was.

Volgens de nieuwste cijfers uit de Bloomberg Billionaires Index is het vermogen van Bezos met 35 miljard toegenomen sinds het begin van dit jaar. Aan Jeff Bezos hangt nu een waarde van maar liefst 150 miljard dollar. Een bizar bedrag. Met de huidige ontwikkelingen is de kans groot dat zijn vermogen alleen nog maar verder gaat toenemen.

Bezos heeft 55 miljoen aandelen in Amazon. Als het goed gaat met het bedrijf, dan profiteert de rijkste man ter wereld daar enorm van. Het aandeel van Amazon is tijdens crisis alleen maar gestegen. Op dit moment is een aandeel van Amazon 2.483 dollar waard.

Het is niet de eerste keer dat Bezos de 150 miljard aantikt. De eerste keer was in juli 2018. De nummer twee, Bill Gates, volgt op een gepaste afstand. De medeoprichter van Microsoft heeft een ‘achterstand’ van 35 miljard dollar op Bezos.

Fotocredit: Alan Levine