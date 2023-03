Rijsttafel op Mars kan gewoon

Wil je met Elon Musk, NASA of China naar Mars, en houd je van rijst? Dan is er goed nieuws: de Martiaanse bodem is geschikt om rijst in te kweken. Op één vervelend giftig stofje na…

Een reis naar Mars kost enkele maanden. Daardoor is het niet praktisch om dingen die veel plaats innemen, zoals voedsel, van de aarde naar Mars te transporteren. Dit zullen aardse kolonisten dus zelf op Mars moeten kweken.

Stofstorm op Mars, gefilmd door de Marsrover Perseverance. In een verwarmde kas kunnen planten prima overleven op Mars.

In een verwarmde kas is landbouw mogelijk

Op zich kunnen aardse planten het op Mars prima uithouden. Tenminste als er een warme, beschermende kas omheen staat om de planten tegen de kou en de kosmische straling te beschermen. Zo is de daglengte op Mars bijna gelijk aan die op aarde. De dunne atmosfeer van Mars bestaat bijna helemaal uit CO₂, waar wij niet, maar planten juist wel erg blij mee zijn. Er is op Mars niet zoveel zon als op de aarde, maar daar tegenover staat dat het nooit bewolkt is en dat de atmosfeer ook minder licht absorbeert omdat deze zo dun is.

Afrijpende rijst. Bron: Augustus Binu, Wikipedia Commons

Er blijkt onder de oppervlakte van Mars ook behoorlijk wat ijs verborgen te zijn, dat je kan smelten en als water kan gebruiken voor planten. Kortom, de kans zit er dik in dat planten het goed doen op Mars, maar dan moet er natuurlijk wel een geschikte bodem zijn.

Rijst is erg geschikt als voedsel, omdat rijst makkelijk te bereiden is en mensen het lekker vinden. Het goede nieuws is, dat de bodem op Mars geschikt is om rijst op te kweken, zo blijkt uit onderzoek. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van vergruisd basalt uit de Mojavewoestijn, dat chemisch erg lijkt op Marszand. Als referentie werd de rijst ook gekweekt in potgrond en mengsels van de potgrond en de gesimuleerde Marsbodem. De rijst in pure Marsbodem bleek nogal iel en sprieterig, maar het vervangen van 25% van deze bodem met potgrond maakte al enorm verschil. Alle potten ontvingen een a twee keer per dag water.

Giftige raketbrandstof in de bodem

Helaas bevat de bodem op Mars nogal wat perchloraatzouten. Perchloraten zijn giftige en erg agressieve zouten, dat op aarde als raketbrandstof en onderdeel van springstof worden gebruikt.

Niet geheel verrassend deed geen enkele rijstplant het goed in bodemmengsels, die met 0,3 procent perchloraat waren behandeld. Ze hadden wat meer geluk met de bodemmengsels waar slechts 0,1 procent perchloraat in voorkwam. Een speciale rijstcultivar voor zoute bodems bleek hier nog enige uitlopers te vormen.

Het slechte nieuws is dat de concentratie van perchloraten op Mars nog veel hoger is, met rond de 0,5 procent. Dus toekomstige kolonisten zullen moeten werken aan een methode om van dit nare spul af te komen, zonder dat er nog giftiger stoffen ontstaan.

Bron

P.J.I. Gann et al. Rice can grow and survive in the Martian regolith with challenges that could be overcomed through control of stress-related genes. Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 13, 2023.