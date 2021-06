Ring Car Cam gelekt, dit gaat 'ie worden! - Apparata

We weten weer wat beter wat we van de Ring Car Cam kunnen verwachten. De dashcam is namelijk gelekt.

De ambitie van Ring gaat veel verder dan slimme deurbellen alleen. Het bedrijf van Amazon heeft bijvoorbeeld ook beveiliging camera’s in het gamma. De volgende stap is een dashcam voor in de auto. In het najaar van 2020 werd de komst van de Ring Car Cam al aangekondigd. Een daadwerkelijke release zat er toen nog niet in. Nu weten we meer door een lek.

The Tape Drive heeft een foto geplaatst van de dashcam. Het uiterlijk laat zien dat het ontwerp wat anders is dan de meeste traditionele dashcams. Het is veel ranker en gemaakt om op je dashboard of achter de achteruitkijkspiegel te plaatsen. Werk de kabels vervolgens mooi weg en je vergeet bijna dat je een dashcam hebt.

Natuurlijk koop je niet alleen een dashcam omdat het van Ring is. Het bedrijf moet er harder aan trekken om consumenten voor zich te winnen. Door zich te onderscheiden kunnen consumenten interesse krijgen in een Ring Car Cam in plaats van een dashcam van zoveel andere merken. Volgens Zatz Not Funnny is de integratie van Alexa onder andere een unieke feature. Je kunt onder andere tegen de spraakassistent zeggen wanneer een opname moet beginnen of stoppen.

Het is afwachten wanneer de Ring Car Cam nu echt werkelijkheid gaat worden. Dit lek brengt de komst van het product weer een stapje dichterbij.