Ring deurbel kan in de fik vliegen - Apparata

Als je een slimme deurbel hebt van Ring afkomstig uit Noord-Amerika moet je even opletten, ze kunnen brandgevaarlijk zijn.

Daar kijk je toch gek van op. Dat je deurbel opeens in de fik vliegt. We begrijpen dat de pakketbezorgers het druk hebben deze dagen, maar dat zelfs de bel er geen zin meer in heeft? Alle gekheid op een stokje. Ring heeft een grootschalige terugroepactie op touw gezet in verband met een brandgevaarlijke deurbel.

In de Verenigde Staten worden er 350.000 deurbellen teruggeroepen. In Canada nog eens 8.700 stuks. Het gaat om deurbellen die Ring enkel geleverd heeft in de Verenigde Staten en Canada. In theorie kan het voorkomen dat ook jij een Amerikaanse Ring deurbel hebt, bijvoorbeeld via grijze import. Gelukkig heeft het bedrijf op de website uitgelegd hoe je dit eenvoudig zelf kunt controleren aan de hand van een serienummer.

Het is geen preventieve actie. Ring heeft daadwerkelijke verhalen van klanten gehoord dat de deurbel inderdaad in de hens ging. Het lijkt misschien een onschuldig vuurtje, maar het kan toch voor een behoorlijke schade aan de woning zorgen. Het is een geluk bij een ongeluk dat het alleen Noord-Amerikaanse deurbellen betreft. Dus zonder grijze import moet je hier gewoon goed zitten.