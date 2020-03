Ring heeft nieuwe slimme deurbellen: dit kun je ermee

Deze nieuwe deurbellen maken het leven nog makkelijker.





Wie rent er anno 2020 nog naar de voordeur om te kijken wie er voor je deur staat? Met alle slimme gadgets van tegenwoordig is dat niet meer nodig. Gewoon lui vanaf je bank (of waar je ook bent) zien wie aanbelt met onder andere de slimme deurbellen van Ring.

Vandaag heeft Ring twee nieuwe deurbellen gepresenteerd. Het gaat hier om de Ring Video Doorbell 3 en de Ring Video Doorbell 3 Plus. Eerstgenoemde kost 199 euro en de Plus kost je 229 euro.

Een belangrijke vernieuwing is dat je met de deurbel tot vier seconden aan beweging kunt terugkijken, voordat de deurbel de beweging heeft geregistreerd. Deze feature is uitsluitend voor de Ring Video Doorbell 3 Plus. Daarnaast werken de deurbellen met verbeterde 2.4Ghz en 5Ghz Wi-Fi banden.

De bewegingssensoren in de deurbellen zijn ook nieuw. Een beweging met een afstand van 1,5 tot en met 4,57 meter kan de nieuwe Ring zien. Klik op de video hieronder om de nieuwe functie van de Ring Video Doorbell 3 en de Ring Video Doorbell 3 Plus te bekijken.