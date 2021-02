Ring onthult Doorbell Pro 2 en dit kun je ermee - Apparata

Hoe geavanceerd wil je een deurbel hebben? De Ring Doorbell Pro 2 laat zien wat de mogelijkheden kunnen zijn.

De slimme deurbel is al jaren een begrip. Tegenwoordig kun je voor krankzinnig lage prijzen er eentje van een onbekend merk op de kop tikken. Eén van de bekendste merken van slimme deurbellen is natuurlijk Ring, een merk van het Amerikaanse bedrijf Amazon.

In 2017 introduceerde het merk de Doorbell Pro nu komt Ring met een opvolger. De nieuwe Ring Doorbell Pro 2 is met 250 dollar een prijzige deurbel. Zoals de naam al weggeeft gaat deze bel een stap verder dan een gewone slimme deurbel. Zo registreert de deurbel alle bewegingen van en persoon die naar je deur loopt. Ook kan de deurbel in de gaten houden wat voor activiteiten zich er in je voortuin afspelen. Mocht de deurbel van mening zijn dat het interessant is, krijg je een notificatie en kun je meekijken met de camera.

De nieuwe Ring Doorbell Pro 2 weet zich verder te onderscheiden met een hogere resolutie camera, een betere microfoon en ondersteuning om spraakassistent Alexa slimme antwoorden te laten geven. Vanaf 31 maart is de slimme doorbel verkrijgbaar. Check de video om een aantal features van de nieuwe Doorbell Pro 2 in detail te zien.