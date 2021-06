Ring Video Doorbell Pro 2 review: een ideale uitkomst - Apparata

Ja, de deurbel is niet voordelig in aanschaf. In deze Ring Video Doorbell Pro 2 review leggen we echter uit waarom het toch zeker je aankoop waard is.

Er komen steeds meer slimme deurbellen op de markt. Ring is één van de bekendste aanbieders op dit vlak. Regelmatig komt het Amerikaanse bedrijf met nieuwe producten. We gingen met de gloednieuwe Video Doorbell Pro 2 aan de slag voor een review. Want is dit een gimmick of voegt het echt wat toe?

In de naam Video Doorbell Pro 2 zit het woordje professioneel. In ons geval hebben we de deurbel ook professioneel toegepast. Het apparaat werd namelijk geïnstalleerd op een bedrijfspand van ons. Met een adviesprijs van 249 euro voor de bedrade versie is het geen goedkope aankoop. Zie deze Ring echter ook als een beveiligingscamera en je vangt twee vliegen in één klap.

Voor onze review van de Ring Video Doorbell Pro 2 kregen we een bedraad exemplaar aangeleverd. De draadloze variant volgt in mei van dit jaar. Het voordeel van de bedrade versie is dat deze een continue stroomvoorziening heeft. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over een batterij of iets dergelijks. Het is wel een meer permanente oplossing en het vergt wat meer werk om het netjes aan te sluiten.

De reden waarom dit product meer is dan enkel een slimme deurbel heeft te maken met de kwaliteit van de camera. Dit is 1536p HD-video. De lens heeft een groothoek, waardoor je veel van de omgeving kunt waarnemen. Via de app kun je het gebied instellen wanneer de Ring jou een notificatie moet geven. Iedere willekeurige beweging op het gehele beeld zal dus niet binnenkomen als melding, tenzij je dit zelf instelt natuurlijk. Je ziet niet alleen wat er zich afspeelt voor de deurbel, maar het is ook meteen een beveiligingscamera.

Via de app van Ring kun je altijd live kijken wat de situatie is. De kwaliteit is zeer goed te noemen. Zelfs in omstandigheden als het donker is buiten. Onze tip, zorg voor een buitenlamp bij de omgeving. Als er een beweging is in het donker en de buitenlamp gaat aan heb je meteen een veel scherper beeld. De Ring app heeft een beheerder en kan andere gebruikers koppelen aan de deurbel. In ons geval zijn dat andere gebruikers van het bedrijfspand. In het geval van een woning kun je huisgenoten koppelen.

Het slimme aspect van de Ring Video Doorbell Pro 2 is niet alleen het feit dat je ziet wie er voor je deur staat, maar dat je de deurbel kunt koppelen met andere apparaten. Zo is de deur compatibel met Alexa. De spraakassistent van Amazon geeft je een seintje als de deurbel gaat. Handig als je smartphone niet in de buurt is.

Gemaakte opnamen van bewegingen worden automatisch bewaard in de cloud. Daar hoef je geen extra abonnement voor af te sluiten. Het gaat hier om korte opnamen van 30 seconden. Mocht er nog een beweging geconstateerd worden, dan volgt er weer een nieuwe opname. Deze opnames kun je via de Ring app bekijken en downloaden voor offline gebruik. Wil je meer functies, dan dien je het Ring Protect-Plan aan te schaffen. Voor 3 euro per maand kun 30 dagen onbeperkte Ring-beelden opslaan in ed cloud en zijn er geen beperkingen.

Andere bekende functies van een Ring product werken uiteraard ook met de Video Doorbell Pro 2. Bijvoorbeeld reageren via je smartphone als er iemand voor je deur staat en jij bent niet aanwezig. Je kunt gewoon communiceren met de persoon die bij de deur staat door middel van de de microfoon van je smartphone.

Ring in de auto

Autoblog.nl Hoofdredacteur Michael Ras merkte ook iets op. Wanneer hij de Ring app checkt in zijn auto, dan start Ring automatisch een conversatie. Dit gaat tevens over de speakers van de auto, omdat de smartphone met de auto verbonden is. In dit geval een MINI Cooper uit 2020. De conversatie kan niet beëindigd worden, waardoor de Ring app bedienen vanuit de auto onmogelijk lijkt.

Ik heb zelf een Audi S3 en heb hier geen problemen mee ondervonden. De Ring app functioneert prima wanneer de smartphone is verbonden met de auto. Dit kan dus per auto verschillen.

Ring Chime

Goed, je hebt een Ring videodeurbel en opeens hebben de buren er ook één. En de andere buren ook. Iedereen heeft dezelfde iconische Ring-toon als de deurbel gaat. Oei, dat is frustrerend. Je kunt niet zomaar een andere beltoon instellen. Daarvoor dien je de Ring Chime aan te schaffen. Deze accessoire kost 35 euro. Het is meteen een versterker van je deurbel. Niet veel geld, maar wel irritant dat dit nodig is om de beltoon van je deurbel te veranderen.

De setup van een Chime werkt net zo eenvoudig, zo niet eenvoudiger, als het instellen van de videodeurbel zelf. Je voegt dit apparaat toe binnen de Ring app en de deurbel en Chime vinden elkaar binnen het netwerk. Vervolgens kies je een beltoon uit en klaar is kees.

Ring Video Doorbell Pro 2 review – Conclusie

We hebben de Ring Video Doorbell Pro 2 nu een aantal weken in gebruik in ons bedrijfspand. Ik denk dat ik met recht spreken, ook namens de andere gebruikers in het bedrijfspand, dat we niet meer zonder willen. De kwaliteit van de camera is echt super en het is erg handig om te weten wat voor activiteiten er zich voor je deur afspelen als je zelf niet aanwezig bent. Met name in het oogpunt vanuit de veiligheid. De deurbel is niet zo opzichtig als een beveiligingscamera, maar functioneert wel op vergelijkbaar niveau. Twee vliegen in één klap, zoals we al omschreven. Een slimme deurbel én beveiligingscamera in één voor 249 euro. En dan is de aanschaf van de Video Doorbell Pro 2 niet zo heel exorbitant. Het nadeel is wel dat je een losse Chime moet aanschaffen om bijvoorbeeld de beltoon te wijzigen.

Pluspunten

Helder beeld

Makkelijk te installeren

App handig in gebruik

Minpunten