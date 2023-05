RIP Metaverse?

Niet alleen Google, maar ook Facebook werd akelig verrast door ChatGPT. Meta-directeur Zuckerberg heeft daarom stilletjes de stekker uit de Metaverse getrokken om zich helemaal toe te leggen op AI. Of toch niet?

Een van de voorlopers van het Metaverse waren virtuele werelden zoals SecondLife. Bron: Wikipedia

Metaverse, voor altijd science fiction?

Het Metaverse speelt een prominente rol in cyberpunk, sciencefiction die draait om hightech internet waarin je door virtuele werelden kan dwalen. In cyberpunk romans speelt een groot deel van de verhaallijn zich af in deze virtuele werelden. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Virtuele werelden als Second Life en spellen met VR-brillen zijn nooit erg doorgebroken, hoewel ze bij een niche van gamers populair zijn.

Droom van Zuckerberg

Sinds enkele jaren zijn pc’s en VR-brillen krachtig genoeg om een overtuigende VR-ervaring op te wekken. En Mark Zuckerberg had er daarom op gerekend dat nu de tijd rijp was voor virtual reality, de metaverse. Hij zag een toekomstig Facebook voor zich waarbij gebruikers in de virtuele wereld rechtstreeks met elkaar konden praten, in plaats van dat ze berichten moesten typen.

De droom klinkt aantrekkelijk genoeg. Je zet een virtual reality bril op en plotseling ben je op een tropisch eiland, in een alien tuin waar grote paddenstoelen in plaats van bomen groeien, of toch maar afgezaagd op een terrasje in Utrecht. Zeker in coronatijd was de Metaverse een uitkomst geweest, want je hoeft elkaar niet fysiek te ontmoeten. En het scheelt natuurlijk ook veel reistijd, en daarmee uitstoot van CO2.

Het einde van de Metaverse

Toch is het bij een ontwikkeling ook belangrijk of de tijd ervoor rijp is. Nu wordt de aandacht gegrepen door kunstmatige intelligentie, om precies te zijn door generatieve netwerken zoals Chat-GPT en de concurrent van Google, Bard. Ook Facebook, sorry, Meta, wil hierop volop inzetten. Daarom is het budget voor de Metaverse, waar het bedrijf maar lioefst 43 miljard dollar (de helft van het BNP van Luxemburg) voor vrij had gemaakt, flink verkleind. De ondergang van Metaverse, zoals Business Insider beweert?

Of is de Metaverse toch niet dood?

Volgens sommigen is het nu het einde van de Metaverse. Maar misschien is dat te voorbarig. Want waarschijnlijk is over enkele maanden de nieuwigheid van generatieve kunstmatige intelligentie er af, en dan komt er meer aandacht voor de Metaverse. En juist die generatieve AI zal helpen om snel realistische virtuele werelden te bouwen. Zoals Meta ook al aangaf.

Al zal het waarschijnlijk niet zo grote vormen aannemen als Zuckerberg ooit dacht. Want waarom zou je afspreken in een virtuele wereld als je ook gewoon met je vrienden de stad in kan? Tenzij er weer een enge ziekte uitbreekt, of die vrienden op een ander continent wonen.