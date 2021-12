Ripple heeft een knaller van een jaar gehad

De digitale munt Ripple heeft een heel goed jaar gehad. Dit ondanks wat tegenslagen weet de munt door te groeien.

Ripple (XRP) is een crypto waarmee je op een betrouwbare en gemakkelijke manier betalingen kunt doen. Het biedt meer economische kansen voor iedereen, aldus het bedrijf. De munt heeft het “sterkste jaar ooit” behaald. Dit ondanks de rechtszaak over XRP met de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). “Crypto het ‘Wilde Westen’ noemen is een farce,” zei de baas van de munt, en benadrukte dat “de meesten wereldwijd voldoen aan financiële regelgevers.”

Ripple succesvol

De baas van Ripple is Brad Garlinghouse. Hij sprak woensdag in een reeks tweets over de prestaties van zijn bedrijf en de regulering van cryptocurrency. Hij legde uit dat Ripple ondanks de rechtszaak het ‘sterkste jaar ooit’ had. Dit ondanks wat akkefietjes met overheidsinstanties.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een jaar geleden een rechtszaak aangespannen tegen hem, Ripple Labs en mede-oprichter Chris Larsen. De effectenwaakhond beweerde dat XRP als effect had moeten worden geregistreerd. Met alle (wettelijke) gevolgen van dien. En dan doelen we onder andere op belasting en toezicht.

Keerpunt crypto’s

Volgens de CEO van Ripple was 2021 een keerpunt voor crypto’s. Acceptatie en bewustzijn van de mogelijkheid om miljarden mensen in de wereldwijde financiële gemeenschap te brengen, is nog nooit zo duidelijk geweest. Het was ongelooflijk om te zien dat er veel minder ‘maximalisme’ en veel meer bouwers bij de industrie kwamen. Wat dat betreft was het niet alleen een goed jaar voor Ripple, maar voor de gehele industrie.