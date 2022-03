Ripple heeft grote plannen om een nieuwe markt te betreden

Ripple is een bekende crypto en heeft grote plannen om een nieuwe markt aan te boren. Lees hier welke.

Ripple is een munt om mee te kunnen betalen. Het moet het betalingsverkeer beter maken. In januari maakte het team achter de munt bekend een ontwikkelingsomgeving te hebben gemaakt voor NFT’s. Nu gaat het bedrijf vol gas op die NFT-markt.

Ripple heeft grote plannen

De munt gaat zich dus niet alleen maar richten op het betalingsverkeer, maar springt op de NFT-markt. Niet uniek, want veel munten doen dit. Maar het NFT-Devnet, zo heet de ontwikkelingsomgeving, stelt ontwikkelaars in staat om hun NFT-projecten te testen voordat het op het mainnet wordt vrijgegeven. Met de upgrade hoopt Ripple ontwikkelaars de tools te geven om steeds betere projecten te ontwikkelen.

Het RippleX-team zal voorstellen dat zijn NFT-standaard wordt opgenomen in een aankomende softwareversie met de hoop dat de nieuwe NFT-mogelijkheden baanbrekende projecten zullen blijven inspireren Ripple

NFT omgeving

Ripple zal zich niet alleen richten op games of kunst. Nee, het zal zich gaan focussen op de bruikbaarheid in de echte wereld. Denk hierbij aan Media & Entertainment, CO2 credits en onroerend goed. Dat het bedrijf grote plannen heeft de enorm populaire NFT’s blijkt uit alles.

Ripple heeft al een aantal nieuwe partners aan zich gebonden. Tevens heeft het bedrijf een NFT-fonds in ontwikkeling met daarin $250 miljoen voor ontwikkelaars. Dit fonds is al ‘up and running’ sinds september 2021. Tot nu toe hebben zij 4.000 aanvragen gekregen. Aanvragen varieerde van gaming, muziek kunst tot aan de metaverse. Er is dus veel vraag naar.