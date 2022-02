Robothond Aibo wordt weer iets meer als een normale hond

Zou jij al een robothond overwegen in plaats van een ‘reguliere’ viervoeter? Er wordt namelijk aardig geïnvesteerd in de elektronische versie van Sony genaamd Aibo.

We willen niks afdoen aan het bezitten van een hond, maar vele leuke dingen gaan gepaard met wat mensen zouden kunnen zien als nadelen. Haren overal, uitwerpselen op plekken waar je ze liever niet hebt en natuurlijk ziektes dan wel gezondheidszaken. En dan moet je ook nog een aardig fortuin investeren in hondenbrokken. Goed, de leuke dingen wegen hier aardig veel zwaarder tegenop, maar je kunt al deze problemen oplossen met een robothond.

Robothond

Dat klinkt krankzinnig, maar het gebeurt echt. Robothonden doen wat echte honden ook zouden doen, zonder bovengenoemde nadelen. Een nadeel van een robothond is dan weer dat men sneller een band vormt met een echt dier. Maar mocht jij empathie kunnen opbrengen voor een plastic elektronisch ding dat op redelijke wijze een hond na kan doen, ben je niet de enige.

Aibo

Sony verkoopt nu namelijk een robothond genaamd Aibo. Sony schijnt qua robot-technieken nog wel wat te kunnen leren, maar wat betreft aaibaarheid en schattigheid is dit waarschijnlijk het dichtst bij een echte hond. Dit beestje kan de knop omzetten naar het bezitten van een robothond als echte compagnon. Het schijnt dat in Japan het een hype aan het worden is en mensen oude Aibo’s die het niet meer doen daadwerkelijk als ritueel een begrafenis geven. Bij een hond horen leuke accessoires en Sony heeft een nieuwe accessoire voor de Aibo. Ook die lijkt simpelweg het leven van een hondeneigenaar makkelijker te maken.

Tuigje

Sony verkoopt namelijk een soort tuigje waar Aibo in past. Deze kun je op je schouders doen en Aibo als een soort baby voor je uit dragen. Iets wat hondeneigenaren ook wel eens doen als ze hun hond liever niet los rond hebben lopen. Zo weet je zeker dat Aibo niet ergens willekeurig heen huppelt en je hem kwijt bent. Wanneer je ergens de robothond gewoon ergens wil laten rondlopen als je de controle erover hebt, haal je Aibo er gewoon weer uit.

Daarmee begint het bezitten van een robothond best wel te lijken op het bezitten van een echte hond. Het tuigje kost zo’n 85 dollar. Misschien dat dit soort accessoires meer mensen over de streep trekken wat betreft een robothond. Of moeten we dat niet willen?